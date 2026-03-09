辻希美、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんのずり這い姿が話題「真剣な表情に胸キュン」「目がクリクリ」
【モデルプレス＝2026/03/09】タレントの辻希美が、3月9日までに自身のInstagramストーリーズを更新。第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんがずり這いをする姿を公開した。
◆辻希美、夢空ちゃんのずり這い姿披露
辻は「がんばーれ」と添え、うつ伏せになり床に手をついた夢空ちゃんの姿を投稿。花のような形をしたピンクの目標物に向かい、顔を上げて一生懸命に前進しようとする瞬間や、サンリオのキャラクターがデザインされたベビー服に身を包んだ可愛らしい後ろ姿を撮影したショットを披露している。
◆辻希美の投稿に「真剣な表情が胸キュン」の声
この投稿は「後頭部も可愛い」「目がクリクリ」「すごく感動する」「真剣な表情に胸キュン」と反響を呼んでいる。
辻は、タレントの杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空、2010年には長男・青空（せいあ）くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
