「マックフライポテト」のM・Lサイズが250円に！「トクニナルド」キャンペーン第2弾が3月9日より期間限定で開催
【「トクニナルド」キャンペーン第2弾】 開催期間：3月9日～3月22日
※「マックフライポテト」特別価格250円は、一部店舗及びデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。
日本マクドナルドは、人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンの第2弾を3月9日から3月22日まで、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗にて開催する。
第2弾では、サイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズがおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円～・Lサイズ400円～）で販売される。
マクドナルドの人気サイドメニューのひとつ「マックフライポテト」は、じゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長。ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、2月25日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売中の「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」（50円）とあわせて楽しむこともできる。
さらに、俳優の堺雅人さんが「Mr. トクニナルド」として、ポテトの形をした大きな気球に乗り、ポテト型の拡声器を使って、空から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかける新TVCMが3月6日より放映されている。
※「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリーサービス内をご確認ください。
