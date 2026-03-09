日本マクドナルドは、人気の商品を次々おトクにする「トクニナルド」キャンペーンの第2弾を3月9日から3月22日まで、一部店舗を除く全国のマクドナルド店舗にて開催する。

第2弾では、サイドメニュー「マックフライポテト」のM・Lサイズがおトクな特別価格250円（通常価格：Mサイズ350円～・Lサイズ400円～）で販売される。

マクドナルドの人気サイドメニューのひとつ「マックフライポテト」は、じゃがいもを丸ごとカットし、外はカリッとゴールデンブラウン、中はホクホクとした食感が特長。ハンバーガーやドリンクのお供としての相性はもちろんのこと、2月25日より全国のマクドナルド店舗にて期間限定販売中の「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」（50円）とあわせて楽しむこともできる。

さらに、俳優の堺雅人さんが「Mr. トクニナルド」として、ポテトの形をした大きな気球に乗り、ポテト型の拡声器を使って、空から地上の人々へおトクなキャンペーンを元気に呼びかける新TVCMが3月6日より放映されている。

※「マックフライポテト」特別価格250円は、一部店舗及びデリバリーサービスはキャンペーン対象外のため、通常価格での販売となります。

※「シャカシャカポテト カルビー ピザポテト味」は、デリバリーおよび店舗の所在地域・立地条件によっては価格が異なります。詳細は公式アプリのモバイルオーダー・マックデリバリーサービス内をご確認ください。

