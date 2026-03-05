北陸で初めてとなるすし職人養成校が、きょう富山市に開校しました。

「すし」のブランド化を進める県の取り組みの一環で、後継者の育成や発展に繋げたい考えです。

富山市東岩瀬町に開校したのは、すし職人養成校、「北陸すしアカデミー」です。知事や県議ら関係者がスタートを祝いました。



◆KNB 吉田颯人 記者

「『寿司といえば、富山』をキャッチフレーズにブランド化を進める富山県。この場所から多くの職人を送り出したいと考えていて、目指すのは、『寿司職人といえば、富山』です」

2か月間で即戦力のすし職人を養成 成り手不足を解消できるか

この学校では、県内のすし店の店主らが講師となり、2か月間の短期プログラムで即戦力となるすし職人を養成します。



きょうは新田知事もすしづくりを体験しました。



◆職人

「随分大きなすしになりそうですね」



◆新田知事

「まだプロへの道は長いと思います」



すし職人は、成り手不足が課題の一つです。

おととし、県が県内のすし店を対象に行った調査で「跡継ぎがいる」と答えた店はわずか2割にとどまりました。



◆北陸すしアカデミー 広島順三 校長

「課題は人材育成、職人不足。若い人も年配の方も、一生懸命教えていきたいと思う」

ブランド化進める県が補助と融資 今後はすし店と職人とのマッチングも

第1期生は10人の計画でしたが3人が辞退し、7人でのスタートとなります。



また養成校の校舎は、歴史ある釣具店を改装しました。県は改修費用として1000万円を補助したほか、融資も行っています。



◆新田知事

「北陸富山のすし文化を全国、全世界に発信する拠点になれば」



養成校は、年間に50人の職人を輩出したいとしていて、県は今後、県内のすし店と繋ぐマッチングも強化していく構えです。