「荷が重すぎる」「僕なんかじゃ…」 『アッコにおまかせ!』後番組MCの上田晋也、和田アキ子との電話の内容とは 『サンジャポ』太田光は「相当意識してる」

「荷が重すぎる」「僕なんかじゃ…」 『アッコにおまかせ!』後番組MCの上田晋也、和田アキ子との電話の内容とは 『サンジャポ』太田光は「相当意識してる」