Amazonでは3月6日（金）〜9日（月）の「新生活セール」に先駆けて、先行セールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

キングジムは、ラベルライター「『テプラ』PRO SR170」をテープ1本＋試用テープ付きのセットで15％オフの6,290円（税込）で販売中です。

1988年に国内初の漢字変換が可能なコンパクトラベル作成機として開発された「テプラ」は、現在も日本語ラベルライターの代名詞となっています。

使い方は極めて簡単で、テキストや絵文字を入力し、印刷ボタンを押すだけであっという間にラベルが完成。また、テプラのテープはなんと300種類以上あり、貼り付けるものの素材や環境に合わせて選ぶことで見栄えもよく、貼った後もグッと長持ちするそうです。

印刷するたびにラベルを自動的にカットしてくれる「オートカッター」付きのため、自分でハサミで切る手間もかかりません。ただし、アイロン・蓄光・耐熱ラベル、マグネットテープ、りぼんを使用する際は、ハサミでカットする必要があります。

かわいい絵文字や外枠も豊富に搭載されているほか、ゴシック体、明朝体、てがき体の3種類から選べる書体で見やすく便利なラベルが作成可能。加えて従来機種（SR150）に比べて最大印刷可能幅は9.0mmから13.5mmに拡大、文字サイズが5段階から6段階となり、より大きい文字が印字できるようになったそうです。

この春、お子さんの入園入学を控えているご家庭では、筆記用具一本一本、持ち物ひとつひとつに名前を書かなくてはいけないケースも多いはず。そんな“名前書き地獄”の強い味方となるのがテプラ。お子さん用だけでなく、「職場で私物と共有備品との見分けがつかない……」「デスク周りを整理整頓したい」という大人の方にもぜひ使っていただきたい一台です。お得に手に入るこの機会をお見逃しなく。

新生活で持っておきたいテプラがAmazonでお買い得！

