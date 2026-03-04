紫 今（ムラサキイマ）の新曲「New Walk」が、4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始するTVアニメ『左ききのエレン』エンディングテーマに決定した。

TVアニメ『左ききのエレン』は、累計約2億5000万PVを記録し、発行部数約390万部を突破した人気原作となっており、自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレンの十数年に渡る青春を描いた作品となっている。

紫 今は今回の主題歌決定について以下のコメントを寄せている。本日公開されたPVでは、楽曲の一部を聴くことが可能だ。

◆ ◆ ◆

■紫 今 コメント（主題歌決定について）

紫 今です。私の人生を支えてくれた『左ききのエレン』という作品に、エンディングテーマという形で携わらせて頂けたこと、心から光栄に思います。

アーティストであり、クリエイターでもある私にとって、エレンにも光一にも、自分と重なる瞬間があり、二人の生き様に何度も励まされました。

今回書き下ろした「New Walk」は、芸術に全てを捧げ、孤独と闘い続けたエレンの人生、そして選ばなかった人生すらも、肯定し、愛する、回顧展のような曲です。是非、放送を楽しみにしていてください。

◆ ◆ ◆

本アニメは4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始され、全国の映画館で3月27日（金）より1週間限定で1〜3話が先行上映される。

紫 今は3月より主催2マンツアー＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞をスタート。自身の活動でも作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける彼女の表現を、新曲「New Walk」とあわせてチェックしてほしい。

■TVアニメ『左ききのエレン』 ・地上波放送

4月7日(火)深夜 24時〜テレ東系列にて放送開始 ・先行上映

3月27日（金）より3話先行・1週間限定上映 ・配信情報

各配信プラットフォームでも配信決定！

詳細はアニメ公式サイトにて順次公開！ ・ストーリー

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

◾️＜MULASAKI IMA presents. “MICELLE”＞ 2026年

◆大阪公演

開催日：3月21日（土）Yogibo META VALLEY

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・Lavt ◆名古屋公演

開催日：3月22日（日）ell.FITS ALL

開場/開演：17:30/18:00

出演：紫 今・Dannie May ◆東京公演

開催日：3月29日（日）渋谷CLUB QUATTRO

開場/開演：17:00/18:00

出演：紫 今・TOOBOE 詳細：https://mulasaki-ima.com/live/detail/?liveid=54687