¡¡Ê¡²¬ÃÏ½ê¤È¶å½£ÅÅÎÏ¡¢¶åÅÅ¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¯¥é¥Õ¥Æ¥£¥¢¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅ·¿À°ìÃúÌÜ761¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¹çÆ±²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ê¡²¬»Ô¤ÎÊ¡²¬»ÔÌò½êËÌÊÌ´ÛÀ×¤Ê¤É¤ÇÀ°È÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¾¦¶È¤ÎÊ£¹ç»ÜÀßÌ¾¾Î¤ò¡ÖÅ·¿À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼II¡×¡ÊÃæ±û¶èÅ·¿À¡Ë¤È·è¤á¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¿á¤È´¤±¶õ´Ö¤ËÌÌ¤·¤¿2¡¢3³¬¤Ë¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤¬¹¤µÌó3,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÂç·¿½ñÅ¹¤ò½ÐÅ¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£8·î¤Ë³«¶È¤¹¤ë¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤â¡ÛÀ¾Å´ÌøÀî±Ø¤Î¼þÊÕÀ°È÷¡¢À¾Å´¤¬¤Ë¤®¤ï¤¤¸òÎ®»ÜÀßÀ°È÷¤Ø¡¡2027Ç¯6·î¥ª¡¼¥×¥ó
¡¡»ÜÀß¤ÏÌó4,100Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÉßÃÏ¤Ë·ú¤ÄÅ´¹ü°ìÉôÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÃÏ²¼2³¬¡¢ÃÏ¾å18³¬·ú¤Æ±ä¤ÙÌó6Ëü2,700Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¹â¤µÌó88¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢·úÀß¹©»ö¤¬6·î¤Ë´°À®¤·¡¢8·î¤Î³«¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃÏ¾å¤ÈÃÏ²¼¤Î¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼²½¤µ¤ì¤¿¹¾ì¤òÊ¡²¬»ÔÌò½ê¤ä»Ô±ÄÃÏ²¼Å´Å·¿À±Ø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÄÌÏ©¤ÈÀÜÂ³¤·¡¢ÃÏ²¼¹¾ì¤«¤é7ÁØ¤ËµÚ¤Ö¿á¤È´¤±¶õ´Ö¡Ö¥¢¥¯¥»¥é¥ê¥¦¥à¡×¤òÀ°È÷¤¹¤ë¡£¹¾ì¤Ê¤É¤Ë¤ÏÀÑ¶ËÅª¤ËÃæ¹âÌÚ¤ä¥Ù¥ó¥Á¤òÃÖ¤¡¢Êâ¹Ô¼ÔÌÜÀþ¤ÇÎÐ¤¬Ï¢Â³¤¹¤ë¶õ´Ö¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡ÍÑÅÓ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¾¦¶È»ÜÀß¡¢Ãó¼Ö¾ì¡£½ÐÅ¹Å¹ÊÞ¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î³µÍ×¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥¢¥¯¥»¥é¥ê¥¦¥à¤ËÌÌ¤·¤¿2¡¢3³¬¤ÎÌó3,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¥¸¥å¥ó¥¯Æ²½ñÅ¹¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£½ñÀÒ¤äÊ¸¶ñ¡¢»¨²ß¤ÎÇä¤ê¾ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥®¥ã¥é¥ê¡¼¤âÊ»Àß¤¹¤ëÍ½Äê¡£
¡¡À°È÷¾ì½ê¤ÏÊ¡²¬»ÔÌò½êËÌÂ¦¤Î»ÔÆâ°ìÅùÃÏ¡£Ì±´Ö¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨Â¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ¡²¬»Ô¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ëÅ·¿À¥Ó¥Ã¥°¥Ð¥ó¤Î¶è°èÆâ¤Ç¡¢ÍÆÀÑÎ¨¤ä¹Ò¶õË¡¤Î¹â¤µÀ©¸Â¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤ë¡£¶á¤¯¤Ë¤ÏÊ¡²¬»ÔÌò½ê¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥ó¥Õ¥©¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤ä¹ñºÝ²ñµÄ¾ì¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¾¦¶È»ÜÀß¤¬Æþµï¤¹¤ë¥¢¥¯¥í¥¹Ê¡²¬¡¢Å·¿ÀÃÏ²¼³¹¡¢Å·¿ÀÃæ±û¸ø±à¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¤òÂåÉ½¤¹¤ëÈË²Ú³¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å·¿À°ìÃúÌÜ761¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Å·¿À¥Ó¥¸¥Í¥¹¥»¥ó¥¿¡¼II¤ò¿·¤¿¤Ê¸òÎ®¡¦ÁÏÂ¤µòÅÀ¤Ë°é¤Æ¡¢Å·¿À¥¨¥ê¥¢¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë¤Ë¤®¤ï¤¤ÁÏ½Ð¤Ë´óÍ¿¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¡£