作家の金森重樹さんは、糖質中心の食事から脂質中心の食事に変えたことで、2カ月で90kgから57kgへの減量に成功した。その際「一見健康そうに見えて糖質たっぷりの食品・飲料品を冷蔵庫から一掃した」という――。

※本稿は、金森重樹『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）の一部を再編集したものです。

写真＝iStock.com／AndreyPopov ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／AndreyPopov

■冷蔵庫から不要なものを一掃する

断糖高脂質を始める際に、最も重要なのは「新しい食材を買うこと」ではありません。冷蔵庫やキッチンにある不要なものを徹底的にバサッと取り除くことです。小麦粉、加工食品、化学調味料入りの塩や植物油、マーガリンなどはすべて排除。罪悪感があるなら欲しい人に譲ってしまいましょう。

キッチンから余計な食材をなくした次は、調味料も一新しましょう。

・魚醤（ナンプラー）

・「雪塩」または「ぬちまーす」

・ビタミンC粉末（アスコルビン酸）

・MCTオイル

・グラスフェッドバター

・ゼラチン

「雪塩」や「ぬちまーす」はカルシウム・マグネシウム・カリウムが豊富。ケトーシス移行時に起こりやすい「ケトフルー（倦怠感や頭痛など）」の予防に役立ちます。

MCTオイルはココナッツ由来の中鎖脂肪酸。認知症の進行抑制に寄与する可能性があることは、先述した通りです。紅茶に加えると食欲を抑え、満腹感を持続させます。

■糖質を断って燃料の仕組みを根本から変える

断糖高脂質食を始めた人が最初に直面するのは「なかなかケトーシス（糖質が枯渇し、脂質を分解して作られる「ケトン体」をエネルギー源としている状態）に入れない」という壁です。

糖質中心の代謝（グルコジェニック）から脂質中心の代謝（ケトジェニック）へ切り替えるには、体が燃料の仕組みを根本から変える必要があります。そこで登場するのがMCTオイルです。

■摂取直後に「体の燃料」になるオイル

MCTとは「中鎖脂肪酸（Medium Chain Triglycerides）」のこと。特に炭素数8（C8：カプリル酸）と炭素数10（C10：カプリン酸）の組み合わせは、ココナッツオイルよりもはるかに早くケトン体を生成することが知られています。

金森重樹『なぜヒトは脂質で痩せるのか』（扶桑社新書）

なぜか？ 中鎖脂肪酸は消化吸収がスピーディーで、門脈を通じて直接肝臓に運ばれ、即座にβ酸化されてケトン体へ変換されるからです。摂ったらすぐ燃料になる――まさに「ケトスイッチ」を押すような存在なのです。

実際、研究でも「C8＋C10を含むMCTオイルは、ココナッツオイルよりも迅速に血中ケトン体濃度を上げる」と報告されています。ココナッツオイルにも中鎖脂肪酸は含まれていますが、その多くは炭素数12のラウリン酸（C12）。

これは“中鎖”と呼ばれつつも代謝的には長鎖脂肪酸に近く、胆汁酸で乳化され、カイロミクロンに組み込まれてリンパ系を経由し、全身を巡った後に肝臓で分解されてからケトン体に再合成されます。つまり「一度遠回りしてからケトン体になる」ため、生成速度はどうしても遅くなるのです。

この違いが、MCTオイルとココナッツオイルの決定的な差。C8は即効性があり、摂取後すぐに血中ケトン体を押し上げます。C10はやや遅いものの持続的にケトン体生成をサポートします。両者を組み合わせたMCTオイルは「導入期のブースター」として最適なんですね。

対してココナッツオイルは健康効果や美容面では優秀ですが、ケトン体生成のスピードではMCTオイルに軍配が上がります。

■MCTオイルはあくまで「導入期のオプション」

ただし、ここで誤解してはいけないのは「MCTオイルはずっと必須ではない」ということ。ケトーシスに入ってしまえば、体は脂質をメイン燃料として自走できるようになります。つまり、MCTオイルは導入期にこそ強力な助っ人ですが、定着後は必須ではなく、必要に応じて取り入れる“オプション”に過ぎません。

編集者：「じゃあ、MCTオイルは最初だけでいいんですね？」

僕：「そう。ケトに入るまでのブースター。入ってしまえば脂質代謝は自走するからね」

この視点を持つと、MCTオイルの役割がクリアになります。断糖高脂質食の導入期に「ケトスイッチ」を押すために活用し、安定してからはライフスタイルに合わせて使う。長鎖脂肪酸との違いを理解すれば、「なぜMCTオイルがケトジェニック導入に有効なのか」が一目で納得できるはずです。

研究ではMCTオイル摂取が脳波の覚醒度を高め、認知機能改善に寄与する可能性も報告されています。ダイエットだけでなく認知症予防の観点からも注目のアイテムです。

■カロリーオフマヨネーズ、スポーツドリンクは糖質だらけ

調味料や飲料にも糖質は潜んでいます。

写真＝iStock.com／naotake ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／naotake

・カロリーオフのマヨネーズ→通常の9倍の糖質

・バランス栄養食 →1箱で41グラム

・スポーツドリンク→500mlで30グラム

写真＝iStock.com／kudou ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／kudou

このような「隠れ糖質」にも、しっかり目を配る必要があります。

まずは「肉、サバ缶、卵、牛脂」を主食に。空腹時にはMCTオイル入り紅茶や牛脂スープを活用しましょう。

糖質制限は1日60グラム程度の糖質摂取を許容しますが、断糖高脂質食は1日5グラム以下を目安とします。糖質制限では糖新生によって痩せますが、断糖高脂質食では脂肪酸のβ酸化によって痩せるため、筋肉の減少を防ぎ、リバウンドしにくい点で優れています。

断糖高脂質の初期には倦怠感や頭痛など「ケトフルー」が起こることがあります。水分補給、ビタミン・ミネラル摂取、十分な睡眠を心がければ乗り越えられます。

断糖高脂質食は「楽しみながら習慣化すること」が何より大切。鯖缶やラム肉などコストや栄養バランスを考え、自分に合った方法を探してください。飽きやマンネリを感じたら、拙著のレシピ集『ガチ速 脂ダイエット 極上レシピ大全』を参考に工夫するのもおすすめです。

----------

金森 重樹（かなもり・しげき）

行政書士・不動産投資顧問

東大法学部卒。25歳の時に1億2000万円の借金を負う。マーケティングの技術を活用して35歳で借金を完済。行政書士として脱サラ。不動産、建設、ホテルチェーン、医療法人、福祉事業などグループ年商100億円の企業グループのオーナー。個人で日本最大2メガワットのメガソーラー発電所を宮古島で開設。著書に『2015年改訂版 100％得をするふるさと納税生活完全ガイド』『運動ゼロ空腹ゼロでもみるみる痩せる ガチ速“脂”ダイエット』（ともに扶桑社）など。

----------

（行政書士・不動産投資顧問 金森 重樹）