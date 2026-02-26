タイガーは祝福で大忙し？ 長男チャーリーの州選手権優勝式典に出席
自身がホストを務めた「ジェネシス招待」でジェイコブ・ブリッジマン（米国）のツアー初優勝を祝ってから2日後、タイガー・ウッズ（米国）は今度はフロリダ州で長男チャーリーが通うベンジャミン高校の州選手権優勝を祝う式典に出席した。
【写真】ジャンボ尾崎と握手をかわすタイガー
24日の式典にはチャーリーの母エリン・ノルデグレンさんも出席。チャンピオンリングを授与する“リングセレモニー”では、ウッズが壇上でチャーリーにメダルをかけ、3ショットで記念撮影に応じた。チャーリーはフロリダ州ウエストパームビーチのベンジャミン高校に在籍。大会はオーランド郊外のミッションリゾートクラブで行われたフロリダ州高校選手権クラス1A。チームは2年ぶりのタイトルを狙った。2日間競技の最終日、チャーリーは「68」をマーク。この日のベストスコアに並ぶ内容で、トータル2アンダーとし、チームを逆転優勝へ導いた。個人戦では4位に入った。2027年卒業予定のチャーリーは、フロリダ州立大への進学を予定している。（文・武川玲子=米国在住）
