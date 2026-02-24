エヴァ公式プロジェクト「RADIO EVA」より「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2」が11月再販決定！米山舞氏が描き下ろしたスタイリッシュなイラストを立体化
【式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2】 11月 再販予定 価格：20,350円 【式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー】 11月 再販予定 価格：20,350円 エヴァストア限定商品
HOBBY MAX JAPAN（ホビーマックスジャパン）は、フィギュア「式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2」と「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー」を11月に再販する。価格は各20,350円。
本製品は、「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」をコンセプトに、2008年にスタートしたエヴァンゲリオン新劇場版公式プロジェクト「RADIO EVA」より、「式波・アスカ・ラングレー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。
「RADIO EVA STORE@渋谷パルコ」のオープンを記念して、イラストレーターの米山舞氏が描き下ろしたスタイリッシュなイラストをモチーフに立体化している。
「式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2」仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS
「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー」仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS
(C)カラー