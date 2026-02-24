【式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2】 11月 再販予定 価格：20,350円 【式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー】 11月 再販予定 価格：20,350円 エヴァストア限定商品

HOBBY MAX JAPAN（ホビーマックスジャパン）は、フィギュア「式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2」と「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー」を11月に再販する。価格は各20,350円。

本製品は、「日常に溶け込むエヴァンゲリオン」をコンセプトに、2008年にスタートしたエヴァンゲリオン新劇場版公式プロジェクト「RADIO EVA」より、「式波・アスカ・ラングレー」を1/7スケールでフィギュア化したもの。

「RADIO EVA STORE@渋谷パルコ」のオープンを記念して、イラストレーターの米山舞氏が描き下ろしたスタイリッシュなイラストをモチーフに立体化している。

「式波・アスカ・ラングレー Ver. RADIO EVA Part.2」

「式波・アスカ・ラングレー Ver.RADIO EVA Part.2 オリジナルカラー」

仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS仕様：塗装済み完成品フィギュア スケール：1/7スケール サイズ：全高 約250mm 素材：PVC、ABS

(C)カラー