有名格闘家の元パートーナーであるシンママ美女がシングルマザーだけの恋愛企画に参加。シンパパからの告白を「すっごい嬉しい」と受け入れた。

【映像】有名格闘家の元パートーナー美女のミニスカ姿＆カップルとなった会社経営者

ABEMAにて配信中の『秘密のママ園』は、建前抜きで本音を語る、ママによるママのための情報バラエティ。番組のMCは自身も母親として子育てをする滝沢眞規子・近藤千尋・峯岸みなみの3人。それぞれ異なるバックグラウンドを持つ3人が、リアルなママの視点から本音で語り合い、多様な価値観のママたちに寄り添っていく。

シングルマザーだけの恋愛企画『ママも、恋していいですか？』では仕事と子育てに大忙しのママたちが沖縄子連れ旅へ。１泊２日の旅の中で離婚歴のある男性たちと恋を育んでいく。

2日間の旅を終え、運命の告白タイム。モラハラDV告発シンママ・えり（36歳／ブロガー／長男3歳・親権あり）の元を訪れたのは3児の父であるだいき（37歳／IT系会社経営／長男7歳・次男5歳・三男3歳・親権あり）だった。

第一印象からえりを可愛いと思い、ずっと興味があったと話すだいき。「もっとえりちゃんのことを知りたい。とにかく笑顔がかわいいです」と言うだいきを、えりは「すごい嬉しい」と受け入れ「私ももっと知りたいと思いました。よろしくお願いします」と笑顔を浮かべた。

えりの返答に喜びつつも「絶対無理って言われると思った」と驚くだいき。えりは自らを「私スカしちゃうんですよ」と表現し、だいきは「スカしちゃうのか〜！」と納得した表情を浮かべていた。カップル成立インタビューでは「私に興味ある人に興味があるんで」と笑うえり。ママ恋カップルの誕生に、スタジオのMC陣は「めっちゃいいじゃん！」と拍手をおくった。