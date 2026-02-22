W杯予選に挑む女子日本代表に痛手…赤穂ひまわりがコンディション不良で強化合宿から離脱

日本バスケットボール協会は2月22日、「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」に向けた女子日本代表（FIBAランキング11位）の強化合宿から赤穂ひまわり（デンソーアイリス）が離脱することを発表した。

女子日本代表は20日に味の素ナショナルトレーニングセンターで合宿を開始。19名でトルコのイスタンブールで開催される大会に向けて準備を進めていたが、赤穂がコンディション不良を理由に離脱することになった。

赤穂は184センチ71キロの体格を誇るスモールフォワード。世代別を含めた日本代表経験が豊富で、「パリ2024オリンピック」では主力の一員として1試合平均23.4分の出場で同6.0得点5.3リバウンド1.3アシストを記録した。

コーリー・ゲインズヘッドコーチが率いる女子日本代表は、11日にハンガリー代表（同20位）、12日にオーストラリア代表（同2位）、14日にトルコ代表（同16位）、15日にカナダ代表（同7位）、17日にアルゼンチン代表（同27位）と対戦。「FIBA女子アジアカップ2025」優勝のオーストラリアを含む上位4チームが本戦への出場権を獲得する。

■2025年度バスケットボール女子日本代表チーム「FIBA 女子バスケットボールワールドカップ2026 予選トーナメント」強化合宿招集メンバー



髙田真希（センター／185センチ／36歳／デンソーアイリス）



渡嘉敷来夢（センター／193センチ／34歳／アイシンウィングス）



町田瑠唯（ポイントガード／162センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



宮澤夕貴（パワーフォワード／183センチ／32歳／富士通レッドウェーブ）



林咲希（シューティングガード／173センチ／30歳／富士通レッドウェーブ）



梅沢カディシャ樹奈（センター／188センチ／27歳／ENEOSサンフラワーズ）



馬瓜ステファニー（スモールフォワード／182センチ／27歳／カサデモント・サラゴサ）



山本麻衣（ポイントガード／163センチ／26歳／トヨタ自動車アンテロープス）



奥山理々嘉（スモールフォワード／180センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



今野紀花（シューティングガード／179センチ／25歳／デンソーアイリス）



東藤なな子（シューティングガード／175センチ／25歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



樋口鈴乃（ポイントガード／164センチ／24歳／日立ハイテククーガーズ）



平下愛佳（スモールフォワード／178センチ／24歳／トヨタ自動車アンテロープス）



舘山萌菜（スモールフォワード／178センチ／23歳／日立ハイテククーガーズ）



朝比奈あずさ（パワーフォワード／185センチ／22歳／筑波大学4年／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



薮未奈海（シューティングガード／178センチ／21歳／デンソーアイリス）



都野七海（ポイントガード／159センチ／21歳／トヨタ紡織サンシャインラビッツ）



田中こころ（ポイントガード／173センチ／20歳／ENEOSサンフラワーズ）



※平均：176.6センチ、26.3歳



※2026年2月22日現在