¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ï¿Íµ¤¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤¬ÍÎÏ¡¡Æ±ÇÏ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¹¥ÇÛÅö¤¬¸«¹þ¤á¤ë·êÇÏ£²Æ¬
¡¡Ãæ±û¶¥ÇÏ¤Î£Ç£É¥·¥ê¡¼¥º¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¸ý²Ð¤òÀÚ¤ë¤Î¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¥À¡¼¥È²¦·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë£Ç£É¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡Ê£²·î22Æü¡¿Åìµþ¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤À¡£
¡¡ºÇ¶á¤ÏÃæÅì¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë£Ç£É¥µ¥¦¥¸¥«¥Ã¥×¡Ê¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤ä¡¢£Ç£É¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡Ê¥á¥¤¥À¥ó¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¤È¤Î·ó¤Í¹ç¤¤¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Çö¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤Ë¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î£Ç£É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡Ê12·î£·Æü¡¿Ãæµþ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤ÎÇÆ¼Ô¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¡¡¤È¤Ê¤ë¤È¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤âÁý¤·¤½¤¦¤À¡£Á°½Ð¤Î£²Æ¬¤Ë¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×£³Ç¯Ï¢Â³£²Ãå¤Î¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¡Ê²´£·ºÐ¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿£³Æ¬¤Ë¤è¤ë»°¤ÄÇÃ¤ÎÍÍÁê¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢ÉúÊ¼¿Ø¤âÉî¤ì¤Ê¤¤ÌÌ¡¹¤¬¥º¥é¥ê¡£¤«¤Ê¤ê¤Î·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤ÎºäËÜÃ£ÍÎµ¼Ô¤â¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖJRA¤Î£Çµ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¥¦¥£¥ë¥½¥ó¥Æ¥½¡¼¥í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥é¥à¥¸¥§¥Ã¥È¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤â¼ÂÎÏÇÉ¤Î£±Æ¬¡£¾å°Ì¿Íµ¤¤â³ä¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ª¥¤¥·¥¤ÇÛÅö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤½¤¦¡×
¡¡²áµî10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤â¡¢£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ï£´¾¡¡¢£²Ãå£²²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤È°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¿Íµ¤Çö¤ÎÂæÆ¬¤âÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ìºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ú¥×¥Á¥É¥Ê¥¤¥ë¡Ê11ÈÖ¿Íµ¤¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢£·ÈÖ¿Íµ¤°Ê²¼¤ÎÉúÊ¼¤¬²¿ÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¡Ê£³Ãå°ÊÆâ¡Ë¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¡¢£³Ï¢Ã±¤Ç¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¹¥ÇÛÅö¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢ºäËÜµ¼Ô¤¬Ãæ¿´»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹È°ìÅÀ¤Î¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤À¡£
¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç£¸Àï£·¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¤È¥ª¡¼¥ëÏ¢ÂÐ¡£¤Þ¤ÀÄì¤ò¸«¤»¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç£Ç£ÉÀ©ÇÆ¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢¤³¤³¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÇÛÅöÅª¤Ë¤Ï¤½¤³¤½¤³´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤ÈÆ§¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢1997Ç¯¤Î£Ç£É¾º³Ê°Ê¹ß¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤ÏÌÆÇÏ¤Î¾¡Íø¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤â¤½¤âÌÆÇÏ¤Ï¥¥ìÌ£¤ä½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë½¨¤Ç¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï²´ÇÏ¤ËÎô¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌÅª¡£¼ÂºÝ¡¢¥À¡¼¥ÈÏ©Àþ¤Î¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â²´ÇÏ¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¡¢¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤â²áµî¤Î¡Ê£Ç£É¾º³Ê¸å¤Î¡ËÁí½ÐÁöÇÏ¿ô¤Ë¤ª¤±¤ëÌÆÇÏ¤Î³ä¹ç¤Ï£±³ä¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾õ¶·¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÏÇ§¤á¤Æ¤â¡¢È´¤±¤¿Â¸ºß¤È¸«¤ë¸þ¤¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â"°ìËÜ¤«¤Ö¤ê"¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢¼ÂÀÓÇÏÆ±»Î¤Ç¿Íµ¤¤òÊ¬¤±¹ç¤¦·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ò¼´¤Ë¤·¤Æ¤âÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎÇÛÅö¤¬¸«¹þ¤á¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤½¤¦¤·¤Æ¡¢ºäËÜµ¼Ô¤Ï¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤â¹¥ÇÛÅö¤¬¸«¹þ¤á¤ë·êÇÏ¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢£²Æ¬¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡££±Æ¬ÌÜ¤Ï¡¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤À¡£
¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥ó¥¹¡¡photo by Eiichi Yamane/AFLO
¡Öºò½Õ¤Î£Ç¶Ãæ»³µÇ°¡Ê£³·î£²Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ê¤É¡¢¼Ç¤Ç½Å¾Þ£³¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¼ÂÀÓÇÏ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥À¡¼¥È¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤ï¤º¤«£²Àï¡£¤â¤È¤â¤ÈÄý¤Ê¤ÉµÓ¸µ¤Ë¼å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¥¥ã¥ê¥¢¼«ÂÎ·×10Àï¤ÈÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î½Õº¢¤«¤éËÜ³Ê²½¤ÎÃû¤·¤ò¸«¤»¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ¾ÃÏ¤Ï½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ÉÍý¤¹¤ë¹ñ»Þ±É±¹¼Ë¤ÇÄ´¶µ¤òÃ´Åö¤¹¤ë¹ñ»ÞæÆ½õ¼ê¤â¡¢¡Ø¤Þ¤ÀÃæ»³µÇ°¤Î»þ¤ÏµÓ¸µ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¹¶¤á¤¤ì¤º¡¢½Å¤¿¤¤¾õÂÖ¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Î£Ç£ÉÂçºåÇÕ¡Ê£´·î£¶Æü¡¿ºå¿À¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Îº¢¤Ë¤Ï¶ÚÆù¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¤È¡¢¤Ò¤ÈÈé¤à¤±¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÂçºåÇÕ¤Ç¤Ï¡¢¤«¤«¤Ã¤ÆÉÔ´°Á´Ç³¾Æ¤Î£·Ãå¡£Â³¤¯£Ç£É°ÂÅÄµÇ°¡Ê£¶·î£¸Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç¤âÎÏ¤ò½Ð¤·¤¤ì¤º¤Ë12Ãå¤È¿¶¤ë¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ò¤È²Æ±Û¤·¤ÆÄ©¤ó¤À½é¥À¡¼¥È¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£Ç£ÉÆîÉôÇÕ¡Ê10·î13Æü¡¿À¹²¬¡¦¥À¡¼¥È1600£í¡Ë¤Ç¤Ï£²Ãå¤È¹¥Áö¡£¥À¡¼¥ÈÅ¬À¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×°ÊÍè¤Î¥ì¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤¯¤é¤¤´Ö³Ö¤¬¶õ¤¯¤Î¤Ï¡Ö¤à¤·¤í¤¤¤¤¡×¤ÈºäËÜµ¼Ô¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖµÙ¤ßÌÀ¤±¤ò»È¤¦¤È¡¢¾õÂÖ¼«ÂÎ¤Ï¤è¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤¦¤âµ¤¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢µ×¡¹¤Î¤Û¤¦¤¬·ë²Ì¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥×¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¶ñ¹ç¤Ç½ÐÁö¤Ç¤¤½¤¦¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÎ®¤ì¤ë¥ï¥ó¥¿¡¼¥ó¤ÎÅìµþ¥³¡¼¥¹¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥À¡¼¥È¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÉ¤¤ÀÚ¤ê¤Ç¤â¡ÊÊ»¤»ÇÏ¤Ë¡ËÊÂ¤Ó¤Ë¤¤¤¯»þ¤Î°ì½Ö¤ÎµÓ¤¬°Û¾ï¤ÊÂ®¤µ¡££Çµ¤ò³Í¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¤ÎÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤«¤½¤ì¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ù¤È¹ñ»ÞæÆ½õ¼ê¡££³·î¤ÎÄêÇ¯¡¦°úÂà¤Ë²Ö¤òÅº¤¨¤ëÉã¡¦¹ñ»Þ±ÉÄ´¶µ»Õ¤Î"¥é¥¹¥È£Ç£ÉÀ©ÇÆ"¤Ø¡¢´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºäËÜµ¼Ô¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¡¢¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤À¡£
¡Öºò½Õ¤Ë¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¡£Ãå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¾ºµé¸å¤â¡¢£Ç·¥·¥ê¥¦¥¹£Ó¡Ê£¹·î27Æü¡¿ºå¿À¡¦¥À¡¼¥È2000£í¡Ë¡¢£Ç·¤ß¤ä¤³£Ó¡Ê11·î£¹Æü¡¿µþÅÔ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤È½Å¾Þ¤ÇÏ¢Â³£²Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¤Î¤ÏÉ¾²Á¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ß¤ä¤³£Ó¤Ç¤Ï¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤Ë¥¯¥Óº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤ëÁö¤ê¤òÈäÏª¡£Ç¯ÌÀ¤±¤Î£Ç¶¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¡Ê£±·î25Æü¡¿µþÅÔ¡¦¥À¡¼¥È1800£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢º£²ó¤â½ÐÁö¤¹¤ë£³Ãå¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ë¤Ï£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥µ¥¤¥â¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¤Ï¥×¥í¥¥ª¥ó£Ó¤Ç£¹Ãå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÍîÅ´¤·¤¿±Æ¶Á¤¬¶Á¤¤¤¿¡Ù¤È¿Ø±Ä¡£¤¢¤Þ¤êÈá´Ñ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ï¡¼¥È¥Ü¥ó¥É¤ä¥í¡¼¥É¥¯¥í¥ó¥Ì¤È¤ÎÈæ³Ó¤«¤é¤â¡¢¤³¤³¤ÇÎÏÎÌÅª¤Ë¸«Îô¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Éã¥¢¥¸¥¢¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¤ÏÃ»µ÷Î¥¤«¤é¥Þ¥¤¥ë¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»º¶ð¤¬Â¿¤¯¡¢½é¤Î1600£íÀï¤Ç¤â¿´ÇÛ¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡££µÂçÊì¥ï¡¼¥ë¥É¥Ï¥ä¥Ö¥µ¤«¤é¹¤¬¤ë¡¢ÀéÂåÅÄËÒ¾ì¤¬¸Ø¤ë°ìÂçÌÆ·Ï¤ÎÎ®¤ì¤òÁÈ¤àÆ±ÇÏ¡£¤Þ¤À¤Þ¤À±ü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¸½ºß¤Î½¼¼Â¤Ö¤ê¤È·ìÅýÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤«¤é¡¢¤³¤³¤Ç¤âÎ©¤Á²ó¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç°ìÈ¯¤Î²ÄÇ½À¤Ï½½Ê¬¡£Âç¶î¤±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡2026Ç¯¡¢JRAºÇ½é¤Î£Ç£ÉÀï¡£¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤«¤Ä¡¢ßõÎõ¤ÊÁè¤¤¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡£