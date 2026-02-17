お笑いトリオ「青色1号」の仮屋そうめんが16日放送の日本テレビ系「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。妻が自費で劇場を創設したことを明かした。

ゲストが持ってきた領収書とエピソードを千鳥・大悟が査定し、金額に見合う面白さと判断すれば承認するというもの。

仮屋は、17万円の領収書を提出し「奥さんが一般の方なんですけど。東京・中野に劇場を作っちゃいまして。そこの音響設備代の領収書。コント師にも向けた、みんなが使える劇場」と説明。妻は「行動力のある看護師」だと明かした。

今回、電話出演した仮屋の妻は、「“劇場が足りない”という話をしていたので」自費で創設。仮屋の芸人としての給料については「キングオブコントの前の月の給料は4000円でした」と暴露した。

大悟は「4000円？月？今のところ生活してるのは奥さんのお金だ」とびっくりで、仮屋の領収書を承認。「これほど素晴らしいお金の出し方はない。いい17万円」とコメントした。

青色1号は太田プロダクション所属。コント芸日本一決定戦「キングオブコント2025」で決勝に進出した。