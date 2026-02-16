鈴木奈々、“超ミニ”ニットワンピで大胆美脚見せ「脚が長くて綺麗」「彼女感溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/02/16】タレントの鈴木奈々が2月16日、自身のInstagramを更新。ミニ丈のニットワンピース姿を公開した。
【写真】37歳元「Popteen」モデル「理想のスタイル」“1499円”プチプラニットワンピで美脚スラリ
鈴木は「ニットワンピにニーハイブーツ履いて絶対領域出しました！テーマはデートコーデです」と記し、コーディネート写真を投稿。グレーのキャスケットをかぶり、オフホワイトのミニ丈ニットワンピースに黒のニーハイブーツを合わせた美しい脚が際立つショットを披露した。「ドライブデートしたーい！千葉県にある大慶園に行きたい！」「昔ダブルデートでよく行ってたなぁー！」とデートでしたいことなどをつづり、「ニットワンピは1449円です！プチプラデートコーデでした」と締めくくっていた。
この投稿は「脚が長くて綺麗」「彼女感溢れてる」「理想のスタイル」「可愛すぎる」「真似したい」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆鈴木奈々、美脚際立つミニ丈ニットワンピの「デートコーデ」披露
◆鈴木奈々の投稿に「彼女感溢れてる」と反響
