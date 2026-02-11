松木玖生も「なんて夜だ」と興奮気味!! 敵地で前半0-3劣勢も…松木投入の後半に4発、サウサンプトンが大逆転勝利!!
MF松木玖生が所属するサウサンプトンが大逆転劇をやってのけた。
10日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部相当)第32節でサウサンプトンはレスター・シティのホームに乗り込んだ。前半だけでホームチームに0-3とされて3点のビハインドを背負ったサウサンプトンは後半開始から3枚替えを行い、ベンチスタートとなっていた松木もピッチへと送り込まれた。
すると、猛反撃を開始。まずは16分、左サイドから送られたクロスをFWロス・スチュワートが巧みに合わせてネットを揺らして1点を返す。さらに37分にはPA内のこぼれ球をDFジャック・スティーブンスが蹴り込み、42分にはCKの流れからMFライアン・マニングが押し込んで同点に追い付く。
勢いは止まらない。45+6分、味方とのパス交換でPA内に侵入したMFシェイ・チャールズが巧みな左足のシュートでゴールを陥れ、4-3の大逆転勝利を収めた。
敵地での劇的な逆転勝利に松木も興奮気味。試合後に自身のインスタグラム(@kuryu.matsuki27)を更新し、「なんて素晴らしい夜だ。なんという気持ちだろう。素晴らしいチーム。素晴らしいサポートをありがとう!! これからもこの勢いを続けていく」と綴っている。
10日に開催されたチャンピオンシップ(イングランド2部相当)第32節でサウサンプトンはレスター・シティのホームに乗り込んだ。前半だけでホームチームに0-3とされて3点のビハインドを背負ったサウサンプトンは後半開始から3枚替えを行い、ベンチスタートとなっていた松木もピッチへと送り込まれた。
すると、猛反撃を開始。まずは16分、左サイドから送られたクロスをFWロス・スチュワートが巧みに合わせてネットを揺らして1点を返す。さらに37分にはPA内のこぼれ球をDFジャック・スティーブンスが蹴り込み、42分にはCKの流れからMFライアン・マニングが押し込んで同点に追い付く。
敵地での劇的な逆転勝利に松木も興奮気味。試合後に自身のインスタグラム(@kuryu.matsuki27)を更新し、「なんて素晴らしい夜だ。なんという気持ちだろう。素晴らしいチーム。素晴らしいサポートをありがとう!! これからもこの勢いを続けていく」と綴っている。