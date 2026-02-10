アイドルグループ・シャルロットに所属し、グラビア界でも人気の一ノ瀬瑠菜さんが、グラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号（小学館）に登場。18歳ラストの輝きを放つグラビアを披露しました。



【写真】ミスマガジン美少女・一ノ瀬瑠菜さんのさわやかビキニ

一ノ瀬さんは自身のインスタでグラビア撮影風景の動画を公開。チューブトップのビキニで仰向けになったシーンや、キャミソール姿を披露しています。



「唯一無二のグラビア文化を盛り上げて、ニッポンを明るく元気にしたい」という想いのもとに、2025年7月に誕生したグラビアムックPARADE。待望の第3号では人気者7人がオンパレードで誌面を躍動しています。



ドラマ・映画やバラエティー番組で大活躍する田中美久さんが表紙。「好きな色」だという鮮やかな青の衣装に身を包んだ表紙カットを含め、巻頭20ページ超にわたって美しいFACEとBODYを披露しています。



中面でパレードを盛り上げるのは、緑あふれる川辺で切ない表情を見せた池本しおりさん、モグラ女子の天下とりを目指す大瀧沙羅さん、SKE48卒業後もソロアイドルとして活躍する江籠裕奈さん、アイドルグループ＃Mooove!のリーダー・姫野ひなのさん、20代を迎えてグラビアにも演技にも磨きがかかる福井梨莉華さんが裏表紙を飾っています。



【一ノ瀬瑠菜さんプロフィル】

2007年2月26日生まれ、埼玉県出身。身長163cm。ミスマガジン2023の読者特別賞を受賞。各誌のグラビアを席巻し、2025年にファースト写真集『MOIS』を発売。2026 年2月15日をもってアイドルグループ・シャルロットを卒業。公式Ｘ：＠ichinose_luna 公式Instagram：@ichinose_2266