¤Ò¤í¤æ¤¡¢¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡Ë¤Ë¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤ò³Ø¤Ö¨¡ÖÆæ¤Î¿ÍÎà¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤ÆËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡ª¡©¡×¡Ú¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¡Ö21À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿Ææ¤Î¿ÍÎà¡£Èà¤é¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Î°ìÉô¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¼ÄÅÄ¸¬°ì»á
¤Ò¤í¤æ¤¤¬¥²¥¹¥È¤È¥Ç¥£¡¼¥×Æ¤ÏÀ¤¹¤ë¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÎÏ¢ºÜ¡Ö¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¤Ç¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¤Î¼ÄÅÄ¸¬°ìÀèÀ¸¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ÎÂè8²ó¤Ç¤¹¡£
¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ç¤â¤Ê¤¤Ææ¤Î¿ÍÎà¤¬¥¢¥¸¥¢¤Ë¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤É¤ó¤ÊÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡© ÆüËÜ¿Í¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡©¡¡º£²ó¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ò¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¤Ò¤í¤æ¤¡Ê°Ê²¼¡¢¤Ò¤í¡Ë¡¡ÀèÀ¸¡¢àÆæ¤Î¿ÍÎà"¤ß¤¿¤¤¤ÊÂ¸ºß¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¸¬°ì¡Ê°Ê²¼¡¢¼ÄÅÄ¡Ë¡¡Ææ¤Î¿ÍÎà¤Ç¤¹¤«........¡£
¤Ò¤í¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢¸Å¤¤¿Í¹ü¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÄÀè¡¢¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤À¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢ºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÄ´¤Ù¤¿¤é¡Ö¼Â¤ÏÊÌ¤Î¿ÍÎà¤Ç¤·¤¿¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¡×¤Ç¤¹¡£°ÊÁ°¡¢¡Ö30ËüÇ¯Á°¤Ë¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÁÄÀè¡Ê¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¡Ë¤Ï¥¢¥Õ¥ê¥«¤Ë¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£¤Ç¤â¼Â¤Ï¤½¤Î¤È¤¡¢À¤³¦¤Î¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤Ï»ä¤¿¤Á°Ê³°¤Î¿ÍÎà¤¬¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡ÍÌ¾¤Ê¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¤«¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ë¤Ï¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ï¸¶¿Í¤äËÌµþ¸¶¿Í¡£Åö»þ¤Ï¤½¤¦¤·¤¿Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê¿ÍÎà¤¬¶¦Â¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ç¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¿ÍÎà¤¬¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤Î¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¥í¥·¥¢¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¥¢¥ë¥¿¥¤ÃÏÊý¤Ë¤¢¤ë¥Ç¥Ë¥½¥ïÆ¶·¢¤Ç¤¹¡£¥â¥ó¥´¥ë¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤Î¹ñ¶¤¬¶á¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¥Ç¥Ë¥½¥ïÆ¶·¢¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤«¤é¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÆ¶·¢¤«¤é¤Ï¡¢2008Ç¯°Ê¹ß¡¢¹ü¤ÎÇËÊÒ¤¬¤±¤Ã¤³¤¦½Ð¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë»Ò¶¡¤Î¾®»Ø¤Î¹ü¤ÈÂç¿Í¤Î±±»õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎDNA¤ò²òÀÏ¤·¤¿¤é¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤Ç¤â¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ç¤â¤Ê¤¤Ì¤ÃÎ¤Î¿ÍÎà¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡DNA²òÀÏ¤Ç¡Ö¿·¼ï¤À¡×¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤³¤ì¤Ï¿ÍÎà³Ø»Ë¾å½é¤á¤Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¡¢»Ñ·Á¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢DNA¤È¤¤¤¦°äÅÁ¾ðÊó¤À¤±¤ÇÄêµÁ¤µ¤ì¤¿¿ÍÎà¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¤â¡¢¹ü¤Î¤«¤±¤é¤·¤«¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¡¢¤É¤ó¤Ê´é¤ò¤·¤Æ¤¿¤È¤«¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î¿ÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¤È¤«¤Ï¡¢¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤³¤¬ÌäÂê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¸¶¿Í¤Î²½ÀÐ¤¬½ÐÅÚ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ö¤³¤ÎÃæ¤Ë¤â¤¤Ã¤È¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤¬¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¸Å¤¤²½ÀÐ¤ÏDNA¤¬Ì¤Ê¬ÀÏ¤Ç¡¢¾È¹ç¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡Àµ²ò¤Î¥Ç¡¼¥¿¡Ê¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤ÎDNA¡Ë¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ë¡¢¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ëÁê¼ê¤Î¥Ç¡¼¥¿¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤È¤³¤í¤¬2010Ç¯Âå¸åÈ¾¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¹¥ë¡¼¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£DNA¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ü¤Ë»Ä¤ë¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¥¢¥ß¥Î»ÀÇÛÎó¤ò»È¤Ã¤Æ¼ï¤òÆÃÄê¤¹¤ëµ»½Ñ¤¬³«È¯¤µ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Ã¤Æ²½ÀÐ¤Ë»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬»Ä¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼Â¤ÏDNA¤è¤ê¤â¥³¥é¡¼¥²¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤Æ»ÄÂ¸¤·¤ä¤¹¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¤§¡¢¿ôËüÇ¯Á°¤Î¥³¥é¡¼¥²¥ó¤¬Ê¬ÀÏ¤Ç¤¤ë¤ó¤À¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤³¤Îµ»½Ñ¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿²¼³Ü¤Î¹ü¡Ê²Æ²Ï¿Í¡¿¤«¤¬¤¸¤ó¡Ë¤ä¡¢ÂæÏÑ³¤¶®¤Î³¤Äì¤«¤é°ú¤ÍÈ¤²¤é¤ì¤¿²¼³Ü¤Î¹ü¡Êß°¸Ð¿Í¡¿¤Û¤¦¤³¤¸¤ó¡Ë¤òÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¥³¥é¡¼¥²¥ó¤ÎÇÛÎó¤¬¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤È°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤ª¡¼¡¢¤Ä¤¤¤ËÊÌ¤ÎÃÏ°è¤«¤é¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¶Ë¤á¤Ä¤¤¬1933Ç¯¤ËÃæ¹ñ¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¹¤é¤¯Â¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÊÝÂ¸¾õÂÖ¤Î¤¤¤¤Æ¬¹ü¡ÊÎµ¿Í¡Ë¤òºÇ¿·µ»½Ñ¤ÇÊ¬ÀÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤³¤ì¤â¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ç¤¢¤ë²ÄÇ½À¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ä¤¤¤Ë¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Î´é¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤Í!
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºòÇ¯¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤³¤³¤Ç¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¡¢²ò·è¤·¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤¤¤ä¡¢¤à¤·¤íÂçº®Íð¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£DNA¤ÎÊ¬ÀÏ¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤È¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¥Û¥â¡¦¥µ¥Ô¥¨¥ó¥¹¤Ï¡¢¤À¤¤¤¿¤¤60ËüÇ¯Á°¤°¤é¤¤¤Ë¶¦ÄÌ¤ÎÁÄÀè¤«¤éÊ¬¤«¤ì¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢º£²ó¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤À¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¥Ï¥ë¥Ó¥ó¤Î¹ü¤Ï¡¢Ç¯Âå¤Ï14ËüÇ¯Á°¤Ê¤Î¤ÇÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢100ËüÇ¯Á°¤Î¸¶¿Í¤Ë»÷¤¿ÆÃÄ§¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤ó¡©¡¡DNA¤À¤È60ËüÇ¯Á°¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¹ü¤Î·Á¤Ï1000ËüÇ¯Á°¥ì¥Ù¥ë¤À¤È¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£DNA¤äÇ¯Âå¤ÏÈæ³ÓÅª¿·¤·¤¤¤Î¤Ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸¶»ÏÅª¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤½¤ì¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤¬Æñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£DNA¤Î¸¦µæ¼Ô¤Ï¡Ö¹ü¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¹ü¤Î·ÁÂÖ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ï¡ÖDNA¤ÎÊ¬´ôÇ¯Âå¿äÄê¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Ò¤í¡¡¼ÄÅÄÀèÀ¸¤Ï¤É¤Ã¤ÁÇÉ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤ì¤òÊ¹¤¤Þ¤¹¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£»ä¤ÏDNA¤¬ÀìÌç¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿´¤ÎÄì¤Ç¤Ï¡Ö¹ü¤ò¸«¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬´Ö°ã¤¨¤Æ¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ò¤í¡¡¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤Ç¤â¡¢ËÜÅö¤Ëº®Íð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤âÃæ¹ñ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿ÊÌ¤ÎÆ¬¹ü¡Ê²ÚÎ¶Æ¶¿Í¹ü¡¿¤«¤ê¤å¤¦¤É¤¦¤¸¤ó¤³¤Ä¡Ë¤¬¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ëÆÃÄ§¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤Èº£¤Þ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Î¸¶¿Í²½ÀÐ¤Ï¤É¤ì¤¬¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ê¤Î¤«¡£È¯¸«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î²½ÀÐ¤ÎºÆ¸¡Æ¤¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¿ôÇ¯°ÊÆâ¤Ë¤Ï²¿¤«¿·¤·¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤¢¤ÈÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡¢ËÜ²È¤Î¥Ç¥Ë¥½¥ïÆ¶·¢¤Î¤Û¤¦¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¹ü¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Æ¶·¢¤ÎÅÚ¤«¤éDNA¤òºÎ¼è¤·¤ÆÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤Ò¤í¡¡¤¨¤Ã¡¢ÅÚ¤«¤éDNA¤Ê¤ó¤ÆºÎ¤ì¤ë¤ó¤¹¤«¡£
¼ÄÅÄ¡¡»ä¤â¤Ë¤ï¤«¤Ë¤Ï¿®¤¸¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Îµ»½Ñ¤À¤ÈºÎ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤É¤Î»þÂå¤ËÃ¯¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¤â¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¤½¤ÎÆ¶·¢¤Ï30ËüÇ¯Á°¤«¤é¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¡¢1ËüÇ¯Á°¤Ë¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Î¾¼Ô¤¬º®·ì¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ò¤í¡¡Æ±¤¸Æ¶·¢¤Ç°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¡¢»Ò¶¡¤â¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤À¡£
¼ÄÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ë¥½¥ïÆ¶·¢¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¥Í¥¢¥ó¥Ç¥ë¥¿¡¼¥ë¿Í¤È¥¢¥¸¥¢¤Î¸¶¿Í¤ÎÀ¸Â©°è¤Î¶³¦Àþ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿ÍÎà¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ç¡¢¤½¤Î¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Ï¡¢ËÍ¤é¤È´Ø¤ï¤ê¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¼ÄÅÄ¡¡¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤Î¥²¥Î¥à¤Ï¡¢¸½Âå¿Í¤ÎDNA¤Ë¤âÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¿Í¤â´Þ¤á¤¿Åì¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ë¤Ï2%ÄøÅÙ¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÎÀè½»Ì±¤ä¥á¥é¥Í¥·¥¢¡Ê¥Ñ¥×¥¢¥Ë¥å¡¼¥®¥Ë¥¢¤Ê¤É¡Ë¤Î¿Í¡¹¤Ë¤Ï¿ô%¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡2%¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¸íº¹¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ëº®¤¶¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼ÄÅÄ¡¡¥Á¥Ù¥Ã¥È¤Î¿Í¡¹¤¬¹âÃÏ¤Ç¤âÊ¿µ¤¤Ç³èÆ°¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¼Â¤Ï¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¤¤À°äÅÁ»Ò¤Î¤ª¤«¤²¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿°äÅÁ»Ò¤¬¡¢¸½Âå¤Î»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸Â¸¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤í¡¡¤Ø¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¡£
¼ÄÅÄ¡¡2À¤µª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÂ¸ºß¤¬ÃÎ¤é¤ì¤¿Ææ¤Î¿ÍÎà¡¦¥Ç¥Ë¥½¥ï¿Í¡£Èà¤é¤Ï¼Â¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÁÄÀè¤Î°ìÉô¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬¡¢º£À¤µª¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¿ÍÎà¸¦µæ¤Ç°ìÈÖÂç¤¤ÊÈ¯¸«¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ö¡ö¡ö
¢£À¾Â¼ÇîÇ·¡ÊHiroyuki NISHIMURA¡Ë¡¡
¸µ¡Ø2¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡Ù´ÉÍý¿Í¡£¶áÃø¤Ë¡ØÀ¸¤«¡¢»à¤«¡¢¤ª¶â¤«¡Ù¡Ê¶¦Ãø¡¢½¸±Ñ¼Ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡Ë¤Ê¤É¡¡
¢£¼ÄÅÄ¸¬°ì¡ÊKenichi SHINODA¡Ë¡¡
1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Ê¬»Ò¿ÍÎà³Ø¼Ô¡£¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´ÛÄ¹¡£¼ç¤ÊÃø½ñ¤Ë¡Ø¿ÍÎà¤Îµ¯¸»¡Ù¡ÊÃæ¸ø¿·½ñ¡Ë¡¢¡ØÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÁÄÀè¤¿¤Á¡Ù¡ÊNHK¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤Ê¤É¡£2026Ç¯2·î23Æü¤Þ¤Ç¡¢Åìµþ¡¦¾åÌî¤Î¹ñÎ©²Ê³ØÇîÊª´Û¤Ç¤ÏÆÃÊÌÅ¸¡ÖÂçÀäÌÇÅ¸¡×¤¬³«ºÅÃæ
¹½À®¡¿²ÃÆ£½ãÊ¿¡Ê¥ß¥É¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡¡»£±Æ¡¿Â¼¾å¾±¸ã