上品なカツオのうま味を堪能できるご当地ラーメン。「元祖指宿ラーメン 二代目」の店主と地元のかつお節業者が協力し作り上げました。

指宿市・山川産が全国生産量7割のシェアを占める、最高級のかつお節”本枯節”を、だしやトッピングにたっぷりと使っています。指宿ゆかりの天璋院篤姫の名前を盛り込み、かつお節＝勝武士、本枯れ＝本彼とネーミング。名乗るための流儀も定められています。



【元祖指宿ラーメン 二代目】飲み干したくなるさっぱりスープ

「勝武士ラーメン」950円

鶏ガラや野菜でとるスープは、余分な脂をできるだけ取り除いているので、さっぱりとしてヘルシー。自分で本枯節を削り、削りたての風味を楽しめる勝武士ラーメンは1150円。

■元祖指宿ラーメン 二代目（がんそいぶすきらーめん にだいめ）

住所：鹿児島県指宿市十町412-4

TEL：0993-23-4035

営業時間：11時〜14時30分LO、17時〜20時30分LO（スープがなくなり次第終了）

定休日：木曜



【中国料理 紅龍】緑茶でサラリと味わうラーメン

「勝武士ラーメン」490円

かつお節と味噌を緑茶で溶いて飲む、南薩地方の郷土料理・茶節（ちゃぶし）をイメージしています。麺と味噌、本枯節が入った碗に緑茶を注いだら、よくかき混ぜてから召し上がれ。1日10食限定です！

■中国料理 紅龍（ちゅうごくりょうり こうりゅう）

住所：鹿児島県指宿市湯の浜3-9-11

TEL：0993-22-6837

営業時間：11時〜13時30分LO、17時30分〜20時LO

定休日：不定休



【TAKETORA】鹿児島ラーメン王の進化系勝武士ラーメン

「開聞岳」1375円

「鹿児島ラーメン王決定戦」で２冠に輝く人気店。開聞岳に見立てた厳選しゃぶ肉、厳選ミンチ、チャーシューの豪華なトッピングに、本枯節で味変も楽しめます。

■TAKETORA（たけとら）

住所：鹿児島県指宿市大牟礼1-1-13

TEL：0993-22-5338

営業時間：11時30分〜14時30分（14時LO）、17時30分〜スープがなくなり次第終了

定休日：火曜、第3月曜 ※祝日の場合は変更あり



【ラーメンあらた】梅肉がアクセントの大人味ラーメン

「勝武士ラーメン」850円

トッピングの梅肉が効いた塩ラーメン。本枯節のだしが溶け込んだスープは、白ご飯（単品100円）との相性も抜群なので、締めで雑炊風に味わうのもおすすめです。

■ラーメン あらた（らーめん あらた）

住所：鹿児島県指宿市十二町324-5

TEL：0993-41-2100

営業時間：11〜14時LO、18時〜20時30分LO

定休日：月曜



指宿市内で提供しているご当地丼。指宿の養鶏場で育てた卵を、砂むし温泉の源泉で温泉卵にして使うのが決まり！ お店ごとに食材やネーミングに工夫を凝らし、和洋中と種類も豊富です。

味の決め手となるとろ〜り温泉卵がとにかくおいしくて「たまらない」という言葉をかけているのだとか。



【黒豚と郷土料理 青葉】肉も野菜も指宿づくしの丼

「いぶすき黒豚丼」1180円

秘伝のタレを絡めた指宿産の黒豚三枚肉に、スナップエンドウやそら豆、菜の花、オクラ、トマトなど季節の指宿産野菜をトッピングしています。温泉卵との相性もバツグン！

■黒豚と郷土料理 青葉（くろぶたときょうどりょうり あおば）

住所：鹿児島県指宿市湊1-2-11

TEL：0993-22-3356

営業時間：11時〜14時30分LO、17時30分〜21時

定休日：水曜（祝日の場合は営業）



【道の駅 山川港 活お海道】香ばしい風味のカツオに温泉卵が相性抜群

「かつお蒲焼き温たまらん丼刺身セット」1400円

山川は日本きってのカツオ漁の街として知られています。そのカツオにタレをつけて香ばしく蒲焼きにし、温泉卵をトッピングした珍しい丼。セットの刺身も新鮮そのもの。カツオの新しいおいしさを堪能してみて。

■道の駅 山川港 活お海道（みちのえき やまかわみなと いおかいどう）

住所：鹿児島県指宿市山川金生町1-10

TEL：0993-27-6507

営業時間：8時30分〜17時30分（朝市ゾーンは〜16時、レストランは11〜15時LO）

定休日：第3水曜（祝日の場合は翌日）



【さつま味】旬の魚をたっぷり贅沢に

「板前まかない丼」1400円

醤油ダレに漬けた魚介がぎっしりと詰まった海鮮丼は、温泉卵と酒盗（カツオの塩辛）が味のアクセント。ランチタイムのみの10食限定なので売切れ必至。予約をしてからの来店が確実です。

■さつま味（さつまあじ）

住所：鹿児島県指宿市湊2-１-31

TEL：0993-22-2614

営業時間：11時30分〜13時LO、17時30分〜20時LO

定休日：火曜



【めん処 小牧庵】インパクト大！ ネバトロ丼

「オクラ丼」950円

指宿産の夏野菜・オクラが主役の丼。だしでのばしたオクラソースにタコの醤油漬けとオクラの漬物をトッピングしています。オクラの収穫時期限定。それ以外は菜の花の温たまらん丼950円を提供。

■めん処 小牧庵（めんどころ こまきあん）

住所：鹿児島県指宿市十町380

TEL：0993-24-4571

営業時間：11〜14時、17時30分〜20時

定休日：月曜、第4火曜（祝日の場合は翌日）



