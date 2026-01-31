【鹿児島】指宿2大名物グルメ 「いぶすき勝武士ラーメン〜篤姫の本彼〜」＆「温たまらん丼」4選
「いぶすき勝武士ラーメン〜篤姫の本彼〜」って何？
上品なカツオのうま味を堪能できるご当地ラーメン。「元祖指宿ラーメン 二代目」の店主と地元のかつお節業者が協力し作り上げました。
指宿市・山川産が全国生産量7割のシェアを占める、最高級のかつお節”本枯節”を、だしやトッピングにたっぷりと使っています。指宿ゆかりの天璋院篤姫の名前を盛り込み、かつお節＝勝武士、本枯れ＝本彼とネーミング。名乗るための流儀も定められています。
【元祖指宿ラーメン 二代目】飲み干したくなるさっぱりスープ
鶏ガラや野菜でとるスープは、余分な脂をできるだけ取り除いているので、さっぱりとしてヘルシー。自分で本枯節を削り、削りたての風味を楽しめる勝武士ラーメンは1150円。
■元祖指宿ラーメン 二代目（がんそいぶすきらーめん にだいめ）
住所：鹿児島県指宿市十町412-4
TEL：0993-23-4035
営業時間：11時〜14時30分LO、17時〜20時30分LO（スープがなくなり次第終了）
定休日：木曜
【中国料理 紅龍】緑茶でサラリと味わうラーメン
かつお節と味噌を緑茶で溶いて飲む、南薩地方の郷土料理・茶節（ちゃぶし）をイメージしています。麺と味噌、本枯節が入った碗に緑茶を注いだら、よくかき混ぜてから召し上がれ。1日10食限定です！
■中国料理 紅龍（ちゅうごくりょうり こうりゅう）
住所：鹿児島県指宿市湯の浜3-9-11
TEL：0993-22-6837
営業時間：11時〜13時30分LO、17時30分〜20時LO
定休日：不定休
【TAKETORA】鹿児島ラーメン王の進化系勝武士ラーメン
「鹿児島ラーメン王決定戦」で２冠に輝く人気店。開聞岳に見立てた厳選しゃぶ肉、厳選ミンチ、チャーシューの豪華なトッピングに、本枯節で味変も楽しめます。
■TAKETORA（たけとら）
住所：鹿児島県指宿市大牟礼1-1-13
TEL：0993-22-5338
営業時間：11時30分〜14時30分（14時LO）、17時30分〜スープがなくなり次第終了
定休日：火曜、第3月曜 ※祝日の場合は変更あり
【ラーメンあらた】梅肉がアクセントの大人味ラーメン
トッピングの梅肉が効いた塩ラーメン。本枯節のだしが溶け込んだスープは、白ご飯（単品100円）との相性も抜群なので、締めで雑炊風に味わうのもおすすめです。
■ラーメン あらた（らーめん あらた）
住所：鹿児島県指宿市十二町324-5
TEL：0993-41-2100
営業時間：11〜14時LO、18時〜20時30分LO
定休日：月曜
「温たまらん丼」って何？
指宿市内で提供しているご当地丼。指宿の養鶏場で育てた卵を、砂むし温泉の源泉で温泉卵にして使うのが決まり！ お店ごとに食材やネーミングに工夫を凝らし、和洋中と種類も豊富です。
味の決め手となるとろ〜り温泉卵がとにかくおいしくて「たまらない」という言葉をかけているのだとか。
【黒豚と郷土料理 青葉】肉も野菜も指宿づくしの丼
秘伝のタレを絡めた指宿産の黒豚三枚肉に、スナップエンドウやそら豆、菜の花、オクラ、トマトなど季節の指宿産野菜をトッピングしています。温泉卵との相性もバツグン！
■黒豚と郷土料理 青葉（くろぶたときょうどりょうり あおば）
住所：鹿児島県指宿市湊1-2-11
TEL：0993-22-3356
営業時間：11時〜14時30分LO、17時30分〜21時
定休日：水曜（祝日の場合は営業）
【道の駅 山川港 活お海道】香ばしい風味のカツオに温泉卵が相性抜群
山川は日本きってのカツオ漁の街として知られています。そのカツオにタレをつけて香ばしく蒲焼きにし、温泉卵をトッピングした珍しい丼。セットの刺身も新鮮そのもの。カツオの新しいおいしさを堪能してみて。
■道の駅 山川港 活お海道（みちのえき やまかわみなと いおかいどう）
住所：鹿児島県指宿市山川金生町1-10
TEL：0993-27-6507
営業時間：8時30分〜17時30分（朝市ゾーンは〜16時、レストランは11〜15時LO）
定休日：第3水曜（祝日の場合は翌日）
【さつま味】旬の魚をたっぷり贅沢に
醤油ダレに漬けた魚介がぎっしりと詰まった海鮮丼は、温泉卵と酒盗（カツオの塩辛）が味のアクセント。ランチタイムのみの10食限定なので売切れ必至。予約をしてからの来店が確実です。
■さつま味（さつまあじ）
住所：鹿児島県指宿市湊2-１-31
TEL：0993-22-2614
営業時間：11時30分〜13時LO、17時30分〜20時LO
定休日：火曜
【めん処 小牧庵】インパクト大！ ネバトロ丼
指宿産の夏野菜・オクラが主役の丼。だしでのばしたオクラソースにタコの醤油漬けとオクラの漬物をトッピングしています。オクラの収穫時期限定。それ以外は菜の花の温たまらん丼950円を提供。
■めん処 小牧庵（めんどころ こまきあん）
住所：鹿児島県指宿市十町380
TEL：0993-24-4571
営業時間：11〜14時、17時30分〜20時
定休日：月曜、第4火曜（祝日の場合は翌日）
もっと知りたい人は、
発売中の「るるぶ鹿児島 指宿 霧島 桜島'26」をチェック！
鹿児島の情報をもっと知りたい方におすすめ！
【最新版】『るるぶ鹿児島 指宿 霧島 桜島'26超ちいサイズ 』
●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。
●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。
●この記事は『るるぶ鹿児島 指宿 霧島 桜島'26』に掲載の記事をもとに作成しています。