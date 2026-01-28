元でんぱ組.incの古川未鈴（39）が28日までにX（旧ツイッター）を更新。ゲームセンターで痴漢などの被害に遭った過去についてつづった。

ゲーマーとしても知られる古川は「当時、ゲーセンでデラの『ガニメデ』というボス曲にハードクリアマークつけたく頑張っていた時。1番難しい部分超えれそうな時、おしりをサッと触られて『！？』となったけど」と、音楽ゲーム「beatmania IIDX」をプレイしていた際に痴漢被害に遭ったことを明かし、「どうしても捨てゲーしたくなく粘ったけどしにまして。犯人も追えず。どちらも逃した悲しい、、」とゲームを中断しなかったことでクリアと加害者の両方を逃した悔しい出来事を回想。「ゲーセン痴漢ダメ絶対」と訴えた。

さらにその後の投稿では「ゲーム中かばん漁られ、外出たら後ろずっとついてきた時もありましたが」と別の被害についても明かしたが、「その時は上手く警察署に誘導して突き出したことがあります。地の利」とつづり、フォロワーからは「なんとすごいw でもめちゃくちゃ怖いねそれ…」「冷静な策士だ！無事に突き出せてよかった…」「漁られるだけじゃなくストーカーまで…！？うまく突き出せて良かった」などといったコメントが寄せられた。