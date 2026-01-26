柳楽優弥主演を務め、松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』の配信日が4月2日に決定。あわせて後藤剛範、吉村界人、水沢林太郎、田中俊介、岩松了、渡辺真起子、菊池亜希子、長谷川忍（シソンヌ）、香椎由宇、光石研、仙道敦子、生田斗真、黒崎煌代、原田泰雅（ビスケットブラザーズ）、石川瑠華らの出演も発表された。

参考：柳楽優弥×松村北斗のNetflixシリーズ『九条の大罪』2026年春配信決定 監督に土井裕泰ら

原作は、『闇金ウシジマくん』の作者である真鍋昌平による同名漫画。2020年10月より『ビッグコミックスピリッツ』（小学館）に連載され、現在までに単行本は14巻刊行、累計部数は400万部を超えている。

『未来日記』『離婚しようよ』に続く、TBSとNetflixによるオリジナル作品第3弾となる本作。監督を務めるのは、『花束みたいな恋をした』『罪の声』などの土井裕泰、『西園寺さんは家事をしない』（TBS系）の山本剛義、『片思い世界』で助監督を務めた足立博。脚本は、『無能の鷹』（テレビ朝日系）などの根本ノンジが担当する。また、『逃げるは恥だが役に立つ』（TBS系）などを手がけた那須田淳がプロデューサーを務め、『地面師たち』を生み出したNetflixと初タッグを組む。

九条法律事務所で厄介でグレーな案件ばかりを引き受ける弁護士・九条間人役を柳楽、その九条の元で突然、居候弁護士、通称イソ弁として働くことになった東大卒の若く優秀なエリート弁護士・烏丸真司をSixTONESの松村がそれぞれ演じる。そのほか、これまで池田エライザ、町田啓太、音尾琢真、ムロツヨシが出演する。

新たに、介護施設の代表・菅原遼馬を後藤、菅原の舎弟・久我裕也を吉村、嵐山刑事の部下・深見雄平を水沢、ある犯罪で服役中の犬飼勇人を田中、九条の恩師の弁護士・山城祐蔵を岩松、九条の依頼人・家守華江を渡辺、新聞記者・市田智子を菊池、AVメーカー社長・小山義昭をシソンヌの長谷川、九条の同期で人権派弁護士の亀岡麗子を香椎、ベテランの人権派弁護士の流木信輝を光石、烏丸の母・烏丸晃子を仙道、そして検事の鞍馬蔵人を生田が演じる。

さらに、壬生に紹介されて九条が弁護することになるクスリの運び屋・曽我部聡太を黒崎、クスリの売人・金本卓をビスケットブラザーズの原田、そして歌舞伎町を徘徊する地雷系女子・笠置雫を石川が務める。

あわせて、初の本編映像が含まれ、主題歌となる羊文学の「Dogs」も流れるティザー予告が公開。九条法律事務所の弁護士・九条間人（柳楽優弥）のもとに訪れるのは、半グレ、ヤクザ、前科持ちなどの社会のはぐれモノたち。「依頼人を守るのが弁護士の仕事」という信念から、法の名の下に彼らの刑を軽くする九条は「悪徳弁護士」として世間から非難を浴びていた。ある日九条法律事務所に、東大法学部主席で弁護士となった烏丸真司（松村北斗）が訪れ、ともに働くことになる。次々と反社会的な人物の弁護を行い、罪を軽くしていく九条と、疑問を抱きながらも彼のサポートをしていく烏丸。飲酒運転によるひき逃げ、違法薬物売買、介護施設における虐待、AV出演をめぐるトラブルなど、現代社会の闇を映す多様な事件を通じて、九条と烏丸はどのように依頼人の弁護に向き合うのか。

映像には、九条に厄介な依頼を持ち込む壬生（町田啓太）が何者かにまたがり“処理”をする様子や、伏見組の若頭・京極清志（ムロツヨシ）の全身和彫姿に、京極と密談をする小山（長谷川忍）など「裏側の世界」のリアルさも捉えられている。

さらに、黒と白が入り混じった不吉なグレーを基調としたティーザーアートも公開された。（文＝リアルサウンド編集部）