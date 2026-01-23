Ž¢¥×¥ë¥´¥êŽ£¤Ç¤âŽ¢ÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤óŽ£¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÄŽ¢31²¯±ßº¾¼èŽ£¤òµ¯¤³¤·¤¿¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¼Ò°÷¤Î"¾Ç¤ê"
¢£¼Ò°÷100¿ÍÄ¶¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡×¤Î°Û¾ï»öÂÖ
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¶Ã¤¤Ê¤Î¤«¡£¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¼Ò°÷¤ä¸µ¼Ò°÷100¿ÍÄ¶¤¬¡¢Ìó500¿Í¤Î¸ÜµÒ¤«¤é¡¢¹ç·×30²¯8000Ëü±ß¤ò¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡×¤Ë¤è¤ê¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±¼Ò¤¬º£Ç¯1·î16Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤¿²þ³×¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤¤¤¦¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¡¢¤½¤Î¾ÜºÙ¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤ç¤¦¡Ê23Æü¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ï¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤³¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¤Î¤Á¡¢2»þ´Ö¶á¤¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼Áµ¿±þÅú¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡Ö³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤Î¡ÖÅú¤¨¡×¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÜ¿·¤·¤¤Ãæ¿È¤Ë¤ÏË³¤·¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â´Î¿´¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤â½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢²ñ¸«¤Ç¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤Ê¤¼¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤¬Âçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡×¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£1²¯±ß¥×¥ì¥¤¥ä¡¼¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¤ëÆ±¼Ò¼Ò°÷¤¿¤Á¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤ÎÀ©ÅÙ¤Þ¤¿¤ÏÊÝ¸±¶ÈÌ³¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±¼Ò¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¡Ë¤È¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ËÁö¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÅªÍø±×¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ç¤â¡Ö¶âÁ¬ÉÔ¾Í»öÅù¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¤Î¹àÌÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö±Ä¶È¼Ò°÷¤Î³èÆ°´ÉÍý¤ª¤è¤ÓÊó½·À©ÅÙ¾å¤Î²ÝÂê¡×¡Ö·Ð±Ä´ÉÍýÂÖÀª¤Î²ÝÂê¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î²ÝÂê¡×¤Î3¤Ä¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤ê¤ï¤±3¤ÄÌÜ¤Ë¡Ö±Ä¶È¼Ò°÷¤Ï¿·µ¬¤Î·ÀÌó¤Î¤ªÍÂ¤«¤ê¤È¤½¤Î·ÑÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ç¤ËÉ¾²Á¤¬¤µ¤ì¤ë¡×¤È¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤é¤Ï»ö¼Â¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥È¡Ë¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢Í×°ø¡Ê¥Õ¥¡¥¯¥¿¡¼¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö°¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¡×¤¬ÂÄ¤Á¤¿¥ï¥±
¡ÖÈà¤é¡×¤ò¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤«¡£ÁÇËÑ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö¶âÁ¬ÅªÍø±×¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¶â¤ËÌÜ¤¬âÁ¤ó¤À¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Ê¤¼¡ÖÈà¤é¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡×¤ËÁö¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤Î¸¶°ø¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Îµ°À×¤ò´ÊÃ±¤Ë¿¶¤êÊÖ¤í¤¦¡£
1999Ç¯¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ï¡¢Ä«Æü¿·Ê¹¤ËÁ´ÌÌ¹¹ð¤òÂÇ¤Ä¡£ÁÏ¶È¼Ô¥¸¥ç¥ó¡¦F¡¦¥É¥é¥¤¥Ç¥ó¤Î´é¤ÈÊ¸¾Ï¤À¤±¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¡ÖÀ¸³¶¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»þ¤Ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤¤¤ë¡×¤Î¤¬¡ÖÁÏ¶È¤ÎÀº¿À¡×¤Èëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤â¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ç¤³¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤òÊô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥¤¥Ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ð¤ò·Ç¤²¡¢¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÀ¤ÂÓ²ÃÆþÎ¨¤¬À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Ç¤¢¤ëÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¡Ø°¦¡Ù¤È¤¤¤¦ À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î´ðËÜÀº¿À¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ê¡¢¼Ò²ñÅª°ÕµÁ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥µ¥¤¥È¤Ëµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¡Ö°¦¡×¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤è¤ë¤Î¤«¡¢Ã¯¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡¢²¿¤Î¤¿¤á¤Ê¤Î¤«¡£¤½¤Î¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ï½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£º£²ó¤Î¡Ö¶âÁ¬ÉÔ¾Í»öÅù¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤â¡¢¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Ò°÷¤ä¸µ¼Ò°÷¤¿¤Á¤Ë¤è¤ë¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¤ª¶â¤Î¤¿¤á¤Î¡Ö°¦¡×¤Ê¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¢£·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Î·ÏÉè
¤½¤ó¤Êµ¿¤¤¤ò¾·¤¯¤Û¤É¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Î¡ÖÉÔ¾Í»ö¡×¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âÅÙ¡¹µ¯¤¤Æ¤¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢1996Ç¯¤Ë¤Ï¡¢Åìµþ»ÙÅ¹¤Î¸µ´´Éô¤¬²ñ¼Ò¤Î¾®ÀÚ¼ê11²¯±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±Ç¯10·î7Æü¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×Í¼´©¤è¤ê¡Ë¡£2009Ç¯¤Ë¤â¿À¸Í»Ù¼ÒÄ¹¤¬¡¢ÃùÃß·¿ÊÝ¸±¤ÎÊÝ¸±ÎÁ¤òÃ´ÊÝ¤Ë¤·¤¿Í»»ñ¤ò¸ÜµÒ¤¬¿½¤·¹þ¤ó¤À¤è¤¦¤ËÁõ¤Ã¤Æ¡¢ÂßÉÕ¶âÌó679Ëü±ß¤ò²ñ¼Ò¤«¤éñÙ¤·¼è¤Ã¤¿º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÆ±Ç¯9·î21Æü¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×Í¼´©¤è¤ê¡Ë¡£
¤Þ¤¿¡¢º£²ó¤Î¡Ö¶âÁ¬ÉÔ¾Í»öÅù¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢È¯Ã¼¤Ï1Ç¯È¾Á°¤Ë¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£2024Ç¯8·î¤«¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡ÖÉÔ¿³¤Ê¶âÁ¬¼è¤ê°·¤¤Åù¤Ë´Ø¤¹¤ë³ÎÇ§¡×¤Ç¤¢¤ë¡£³ÎÇ§¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¶âÁ¬¼è¤ê°·¤¤¤òÊ£¿ô³ÎÇ§¡×¤·¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤ò¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î²ÝÂê¡×¤ÈÊÒÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë°Â°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¡×¤ÎÌ¾Á°¤¬ÆüËÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1981Ç¯¤Ç¤¢¤ë¡£¸½ºß¤Ï¥½¥Ë¡¼À¸Ì¿¤È2¤Ä¤ËÊ¬¤«¤ì¤¿Á°¿È¤Î¡Ö¥½¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¡×¤¬Æ±Ç¯4·î¡¢±Ä¶È³«»Ï»þ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤¬¡ÖÊÝ¸±³°Ì³°÷¤ËÃËÀ¿Ê½Ð¡×¡Ê¡ÖÄ«Æü¿·Ê¹¡×1982Ç¯6·î8ÆüÄ«´©¡Ë¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¡ÖÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï
¤¤¤Þ¤Î¸Æ¾Î¤Ç¤Ï¡ÖÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¡¢Åö»þ¤Ï¡ÖÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿ÊÝ¸±³°Ì³°÷¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡ÖÄ¹¤¤´Ö¡¢½÷¤Î¡ÈÀ»°è¡É¤À¤Ã¤¿¡×¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ë¡£¤½¤³¤Ë¡¢¥½¥Ë¡¼¡¦¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ï¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢À¸³èÀß·×¤ä»ñ»º´ÉÍý¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÃËÀ¤Î¤ß¡¢¤·¤«¤âÂç³ØÂ´¶È¤Î¼ÂÎÏ¤ò»ý¤Á¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¾¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î±Ä¶È¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤·¤«ºÎÍÑ¤·¤Ê¤¤¡×¡ÊÅö»þ¤ÎÆ±¼ÒÉû¼ÒÄ¹¡¦ºä¸ýÍÛ»Ë»á¡Ë¤È¤·¤¿¡£
·ÐºÑ³Ø¼Ô¤Î¶â°æ°ê¤ÈÀ¯¼£³Ø¼Ô¤Î¿½ûÜÆ¤¬¶áÃø¡Ø¡ÖÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤Î¸½Âå»Ë¡Ù¡ÊÌ¾¸Å²°Âç³Ø½ÐÈÇ²ñ¡Ë¤ÇÃ©¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¹âÂ´¤äÃæÂ´¤ÎÃæ¹âÇ¯½÷À¤ÎÆÈÃÅ¾ì¤À¤Ã¤¿³°Ì³°÷¸½¾ì¤Ë¡¢¡ÖÂç³ØÂ´¶È¤Î¼ÂÎÏ¡×¤ò»ý¤ÄÃËÀ¤¬¸å¤«¤é»²Æþ¤·¤¿¡Ê¸åÈ¯·¿¡Ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Î¸»Î®¤¬¤¢¤ë¡£
¿¦¾ì¤ËËèÆü¤Î¤è¤¦¤ËÍè¤Æ¡¢°»¤äÊ¸Ë¼¶ñ¤òÇÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤Ð¡¢µ¼»÷Åª¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡á¡ÖÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥È¡¼¥¿¥ë¤Ê¿ÍÀ¸Àß·×¤ò½õ¸À¡¦»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤À¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¤Î¤À¡¢¤È¡¢¸ÜµÒ¤Î¥×¥é¥¤¥É¤ò¤¯¤¹¤°¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢Æ±¼Ò¤Îº¬¤Ã¤³¤¬¤¢¤ë¡£
¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤³¤Ë¡ÖÁÈ¿¥É÷ÅÚ¤Î²ÝÂê¡×¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¡Ö¶âÁ¬ÉÔ¾Í»öÅù¤ò¾·¤¤¤¿¸¶°ø¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¤«¤«¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢£À¸ÊÝ¡ÖÀ¤ÂÓ²ÃÆþ9³ä¡×¤Î¥«¥é¥¯¥ê
¡Ø¡ÖÀ¸ÊÝ¥ì¥Ç¥£¡×¤Î¸½Âå»Ë¡Ù¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¤Þ¤¿¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤â¡ÖÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î9³ä¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë´Ø¤¹¤ëÁ´¹ñ¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¸Ä¿ÍÇ¯¶âÊÝ¸±¤ò´Þ¤àÀ¤ÂÓ²ÃÆþÎ¨¤Ï¡¢89.2¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£À¤ÂÓ¤Ç¤ß¤ì¤Ð¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬²¿¤é¤«¤ÎÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¤¿¤ä¡¢¡ÖÀ¤ÂÓ¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¿Í¡×¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¤Ç¸«¤ë¤È¤É¤¦¤«¡£¥Ë¥Ã¥»¥¤´ðÁÃ¸¦µæ½ê¤ÎÍÂ¼´²»á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ï2020Ç¯»þÅÀ¤Ç65¡ó¤È¡¢ÊÆ¹ñ¤ò´Þ¤á¤¿12»Ô¾ì¤Ç¤Ï7ÈÖÌÜ¡¢¡Ö¤Û¤ÜÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡Ê¡ÖÀ¤³¦¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ï¤É¤Î°Ì¤Î³ä¹ç¤ÇÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¡À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Î¹ñºÝÈæ³Ó¡×2022Ç¯11·î22Æü¸ø³«¡Ë¡£
²È¤ÎÃ±°Ì¤À¤È90¡ó¶á¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤Ä¤À¤È3¿Í¤Ë2¿ÍÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¤³¤Î¥º¥ì¤Ï¤Ê¤¼À¸¤¸¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ë´ð¤Å¤¯¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÆüËÜ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÏ«Æ¯¼ýÆþ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÃß¤¨¡×¤¬¼ç¤Ê¤â¤Î¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¤Î²Ô¤®¼ê¤Ç¤¢¤ëÉã¿Æ¡ÊÉ×¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ÎÈ÷¤¨¤È¤·¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢¡ÖÀ¤ÂÓ¡×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤¬ÁªÂò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Í¥Ã¥È¤Ë³È»¶¤¹¤ë¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×
ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤Ï¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ç¤â¤½¤ì°Ê²¼¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£ÍÂ¼»á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÃÄÂÎÊÝ¸±¤È¸Ä¿ÍÊÝ¸±¤Î²ÃÆþÎ¨¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¡¢79.0¡ó¤È31.0¡ó¤È¡¢2ÇÜ°Ê¾å¤Î³«¤¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ë¤âÃí°Õ¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Á°¼Ô¤¬²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Î·ÐÍ³¡¢¸å¼Ô¤¬¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÆþ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°ã¤¤¤¬¤¢¤ë¡£¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤¬À¸³¶¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¡×¤ÈÇä¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤¬¡¢¤¤¤¯¤é¡Ö¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡×¤ò²¡¤·½Ð¤·¤Æ¤â¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤Î»ÅÊý¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤ë¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Ï¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»Ô¾ì¤ò¤È¤ë¤Î¤«¡£ÌµÍý¤¬½Ð¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÌµÍý¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤µ¤ì¤ë¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×¤ä¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥´¥ê¥é¡×¤ÈÙèÙé¤µ¤ì¤ë¡ÖÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤¿¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡ÖËüÇ½´¶¡×
¡Ö¥×¥ë¡×¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Î¡Ö¥´¥ê¡×²¡¤·±Ä¶È¤òÎ¬¤·¤Æ¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×¤ÇÄÌ¤¸¤ë¤Û¤É¡¢Æ±¼Ò¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÍÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥´¥ê¡×¤Ë¤Ï¡Ö¥´¥ê¥é¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¶¯¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤â²Ã¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤½¤ÎÉÝ¤µ¤È¤¤¤¦¤«¶¯¤µ¤¬¶¦Í¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¡Ö¥´¥ê¥é¡×¤«¤éÇÉÀ¸¤·¤Æ¡¢Æ±¼Ò¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¤ËÂ¿¤¤È±·¿¡á¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥´¥ê¥é¡×¤â¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¤¤¤«¤á¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¤Ê¤¼¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¡×¤ËµÚ¤ó¤À¤Î¤«¡£¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¥é¥¤¥¿¡¼¤Î·¦ÅÄ½çÀ¸»á¤Ï¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¡ØºÇ¶¯ÁÈ¿¥¡Ù¤È¼«Ê¬¼«¿È¤ò½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¿È¤Î¾æ¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤ËüÇ½´¶¤Ë»ÙÇÛ¤µ¤ì¤Æ¡¢¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¤Þ¤Ò¤·¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¥¨¥´¤¬ÈîÂç²½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤Ë¤ÏÍý²ò¤·Æñ¤¤¡ØË½µó¡Ù¤Ë½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ò¤Ê¤¼¡ÖºÇ¶¯ÁÈ¿¥¡×¤«¤é°ÇÂÄ¤Á¼Ò°÷¤¬Â³½Ð¤¹¤ë¤Î¤«¡¡¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ë¡¢¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤Î¶¦ÄÌÅÀ¡ÓITmedia¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢2026Ç¯1·î21ÆüÇÛ¿®¡Ë¡£
·¦ÅÄ»á¤ÎÆ¶»¡¤ÎÄÌ¤ê¡¢¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×¤ä¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥´¥ê¥é¡×¤¬ËüÇ½´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ö¥×¥ë¥Ç¥ó¥·¥ã¥ëÀ¸Ì¿¡×¤È¡ÖÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤Ç¸¡º÷¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¡£¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¡ÖÅÁÀâ¡×¤¬¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡¢Èà¤é¤ÎÀ®²Ì¤â¼ýÆþ¤â¥¹¥´¥¤¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¢£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÖÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¡×¤È¤Ï²¿¤«
Ãí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×¤ä¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥´¥ê¥é¡×¤¬¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¡Ê¤Î¤ß¡ËÙèÙé¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£Àè¤Ë¸«¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÏÀ¸ÊÝÂç¹ñ¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸Ä¿Í²ÃÆþ¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ò¤¢¤é¤ï¤¹¡¢GDP¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¼ýÆþÊÝ¸±ÎÁ¤Ç¤â6.1¡ó¤È¡¢ÂçÀª¤¬ÂçÌÙ¤±¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤¤¤¯¤é¡ÖÅÁÀâ¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡×¤À¤È¸Ø¤í¤¦¤È¤â¡¢À¸Ì¿ÊÝ¸±»Ô¾ì¤Ï¡¢¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÊÝ¸±¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤ä¡¢´ë¶ÈÅù¤ÎÃ±°Ì¤Ç¤ÎÃÄÂÎÊÝ¸±¤¬Â¿¿ô¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¡¢¡Ö¥×¥ë¥´¥ê¡×¤ä¡Ö¥Ä¡¼¥Ö¥í¥Ã¥¯¥´¥ê¥é¡×¤ÎÂ¸ºß¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤ÇÂç¤¤¯¤Ï¤Ê¤¤¡£
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ì¤³¤½¤¬¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¹Ô°Ù¤Ë¼ê¤òÀ÷¤á¤¿ÍýÍ³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤É¤ì¤À¤±¥¤¥¤¬¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤¤¤ä¡¢¥¤¥¤¬¤ì¤Ð¥¤¥¤¬¤ë¤Û¤É¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Îâä¾®¤µ¤ò¼«³Ð¤¹¤ë¤Û¤«¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤ÎÎò»Ë¤È¸½¼Â¤¬¤Ä¤¤Ä¤±¤ë¤à¤Ê¤·¤µ¤Ë¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤ÏÂÑ¤¨¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
¤à¤í¤ó¡¢¡Ö°¦¤ÎÅÁÆ»»Õ¤¿¤ì¡×¤È¤¤¤¦ÁÏ¶È¼Ô¥É¥é¥¤¥Ç¥ó¤Î¤³¤È¤Ð¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¶â¤Ø¤Î°¦¤òÄÉ¤¤µá¤á¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ËÜÅö¤ÎÆ°µ¡¤Ê¤É¡¢ËÜ¿Í¤Ç¤¹¤é¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÈà¤é¡×¤Ï¡¢Ã±¤Ë»äÊ¢¤òÈî¤ä¤½¤¦¤È¤·¤¿¤¢¤ï¤ì¤ÊÈÈºá¼Ô¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤ËÀ¸¤¤ë»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¸Ì¿ÊÝ¸±¤È¤Ï²¿¤«¤òÌä¤¤Ä¾¤µ¤»¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¹½Â¤¾å¤Î¡¢Îò»Ë¾å¤ÎÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£
ÎëÌÚ ÍÎ¿Î¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤Ò¤í¤Ò¤È¡Ë
¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¸½Âå¼Ò²ñ³ØÉô ½Ú¶µ¼ø
1980Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡³ØºÝ¾ðÊó³ØÉÜÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£Çî»Î¡Ê¼Ò²ñ¾ðÊó³Ø¡Ë¡£µþÅÔÂç³ØÁí¹ç¿Í´Ö³ØÉôÂ´¶È¸å¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷¡¢¥É¥ï¥ó¥´¡¢¹ñºÝ¸òÎ®´ð¶â¡¢ÅìµþÂç³ØÅù¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£ÀìÌç¤Ï¡¢Îò»Ë¼Ò²ñ³Ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¸µ¹æ¡×¤ÈÀï¸åÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄÅÚ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÊ¿À®¡×ÏÀ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡Ö»°ÂåÌÜ¡×¥¹¥¿¥Ç¥£¡¼¥º À¤Âå¤È·Ï¿Þ¤«¤éÆÉ¤à¶áÂåÆüËÜ¡Ù¡ÊÀÄµÝ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¡£¶¦Ãø¡ÊÊ¬Ã´¼¹É®¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ø±¿Æ°¤È¤·¤Æ¤ÎÂç½°Ê¸²½¡§¶¨Æ¯¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦Ê¸²½¹©ºî¡Ù¡ÊÂçÄÍ±Ñ»ÖÊÔ¡¢¿åÀ¼¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¡ÖÌÀ¼£ÆüËÜ¤È³×Ì¿Ãæ¹ñ¡×¤Î»×ÁÛ»Ë ¶áÂåÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÃÎ¡×¤È¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ê¥º¥à¤ÎÁê¸ß´ÔÎ®¡Ù¡ÊÍÌºÝ³«¡¢°ËÅìµ®Ç·ÊÔÃø¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡½ñË¼¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
