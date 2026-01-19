日本付近は２１日から２５日頃にかけて、強い冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から西日本では日本海側を中心に大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意が必要です。

【写真を見る】【大雪情報】21日から5日間は大雪のおそれ 東北・北陸70cm、近畿50cm、北海道・関東甲信・東海・中国40cm予想【最新 雪と雨のシミュレーション】

気象庁によりますと、低気圧が日本海にあって、東へ進んでいます。この低気圧は発達しながら２０日は千島近海へ進み、日本付近は次第に冬型の気圧配置となり、２１日は強い冬型の気圧配置となる見通しです。上空約１５００メートルには平年より５度から１０度前後低い氷点下１２度以下の強い寒気が北日本から西日本まで流れ込む見込みで、強い冬型の気圧配置は、２５日頃にかけて続く見通しです。

［雪の予想］（多い所）

２１日６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ５０センチ

２２日６時までの予想２４時間降雪量

北海道地方 ４０センチ

東北地方 ７０センチ

関東甲信地方 ４０センチ

北陸地方 ７０センチ

東海地方 ４０センチ

近畿地方 ５０センチ

中国地方 ４０センチ

その後も強い冬型の気圧配置が続くため、北日本から西日本の日本海側を中心に大雪が続き、積雪がさらに増えるおそれがあります。大雪による交通障害に注意・警戒し、着雪やなだれに注意してください。