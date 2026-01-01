Rosem×伊藤桃々♡あざと可愛い新作ランジェリーがついに登場

Z世代から圧倒的な支持を集める伊藤桃々が手がけるランジェリーブランドRosemから、冬気分を高めてくれる新作ランジェリーが登場します。甘さと品のバランスにこだわったデザインは、身につけるだけで気持ちまで華やかに♡日常にも特別な日にも寄り添い、さりげなく自信を引き出してくれる一着は、この冬のご褒美ランジェリーとしても注目です。

ホワイトで叶える上品な甘さ

価格：3,960円(税込)

ホワイトカラーは、ローズ刺繍の可憐さとクラシカルな千鳥柄が調和した、冬らしい特別感のあるデザイン。谷間にかかるダブルクロスが自然と視線を集め、プチリボンが愛らしいアクセントに。

サイドとバックには透け感のあるレースを使用し、織り生地ならではの高級感も魅力です。商品はフルバックショーツとTバックショーツの2type展開。

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：A65～D75/EFG65/EFG70はMサイズ(ヒップ87-95cm)、EFG75はLサイズ(ヒップ92-100cm)

カラー：ホワイト

ブラックが映す大人のあざと可愛さ

価格：3,960円(税込)

ブラックはダークグレー×ブラックの千鳥柄で、甘さを抑えた洗練された印象に。チャームとクロスコードが谷間を美しく引き立て、バックスタイルはほんのり透ける素材感で後ろ姿まで印象的に演出します。

引き締め効果もあり、フェミニンさとスタイリッシュさを両立した一着です♪こちらもフルバックショーツとTバックショーツの2type。

サイズ：ブラA～Gカップ/アンダーバスト65～75

ショーツサイズ：A65～D75/EFG65/EFG70はMサイズ(ヒップ87-95cm)、EFG75はLサイズ(ヒップ92-100cm)

カラー：ブラック

Rosemで始める冬のときめき

Rosemの新作ランジェリーは、あざと可愛いだけでなく、計算された設計で美しいシルエットも叶えてくれるのが魅力。

ホワイトとブラック、それぞれ異なる表情を楽しめるので、なりたい自分に合わせて選べます。伊藤桃々の世界観が詰まった一着で、冬のおしゃれを内側から楽しんでみてはいかがでしょうか♡