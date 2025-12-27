【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】娘の優しさにつけ込む母親。もう手遅れだ…＜第23話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第23話 優しい娘【アリサの気持ち】
【編集部コメント】
リリちゃんは、料理ができる年齢になるとよくキッチンに立ち、2人分の食事を用意してくれたそうです。アリサさんが「おいし〜い！」と言いながら食べるのを、リリちゃんはとても喜んでいたのだとか。まるで母と娘が逆転したような状況ですが、それだけリリちゃんは頑張り屋で、優しい子だったのです。そんなリリちゃんを大切にするどころか、裏切って絶縁されてしまったアリサさん。後悔の涙をこぼしますが、もう少し早く気づいていればと思わずにはいられません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
第23話 優しい娘【アリサの気持ち】
【編集部コメント】
リリちゃんは、料理ができる年齢になるとよくキッチンに立ち、2人分の食事を用意してくれたそうです。アリサさんが「おいし〜い！」と言いながら食べるのを、リリちゃんはとても喜んでいたのだとか。まるで母と娘が逆転したような状況ですが、それだけリリちゃんは頑張り屋で、優しい子だったのです。そんなリリちゃんを大切にするどころか、裏切って絶縁されてしまったアリサさん。後悔の涙をこぼしますが、もう少し早く気づいていればと思わずにはいられません。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび