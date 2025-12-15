軽くて暖かい「優秀コート」→【グローバルワーク】に売ってた！（歓喜）

暖かさが不可欠な冬アウター。ただ、防寒性を求めるあまり重量のあるアウターは着ていて疲れてしまい、結局クローゼットで出番待ちに……ということも。編集部は今回、そんな悩みに寄り添ってくれそうな「優秀コート」を【グローバルワーク】で発見！ 軽さと暖かさを両立していることに加え、選ぶ楽しさのある豊富な色展開もポイントの一着をご紹介します。

首まわりまで包む2WAY仕様が頼もしいコート

【グローバルワーク】「軽やかストレッチ襟2WAYミドルコート」\12,980（税込）

スタッフのHARU＊さんが「軽量、ストレッチ」「2WAY、保温」とその高い機能性を紹介しているコート。「ストローのように空洞のあいた繊維を使用した」（公式サイトより）自社開発の素材が軽さの秘訣です。首まわりをスタンドカラーにできるので、冷たい風が吹く日も首もとまでふんわりガード。フロントのゴールドボタンも上品に映え、さりげなくモードな佇まいを添えてくれるはず。

地味見えしない上品なグレーのヘリンボーン

腰まわりをほどよく覆いつつも重く見えにくいミドル丈で、ワイドパンツにもすっと馴染んでいます。スタッフのひらりぃさんも「軽くて暖かい」特長を推すほか、「ストレッチも効いているので動きやすく」着やすい点もプッシュしています。コートは大人の装いに取り入れやすい全5色展開で、ひらりぃさんが着用している「グレーミニヘリンボーン」は無地よりもさりげなく深みが生まれ、シンプルな着こなしでも地味に見えにくそう。

やわらかなブラウンで季節感をひとさじ

スタッフのぺぺちこさん曰く「厚手のニットにもサッと羽織れるサイズ感」の一着は、何枚も着込む冬に頼れるゆるめのシルエット。肩まわりにほどよい抜けがあり、長時間の外出でも軽やかに過ごせそうです。着用している「ブラウン」はやわらかな色合いで、スカートやブーツの黒、トップスで取り入れたニュアンス違いのブラウンとも違和感なく馴染みつつ冬の装いに温度感をプラス。

冬コーデを新鮮にするミドルグレーチェック

トラッドでクラシカルなムードを醸す「ミドルグレーチェック」は、冬コーデのマンネリ打破にもひと役買ってくれそう。落ち着いたチェックがニュアンス感を生み、暗色のボトムスと合わせても重たく見えません。ブルー系のトップスともフィットしています。「着心地抜群で着ぶくれしない素材」（公式サイトより）なので、見た目の存在感はありながら軽やかにまとえるはず。

