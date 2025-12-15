22年9月に22歳の若さで急逝した俳優梶田冬磨（かじた・とうま）さんの妻でモデルの青木菜花（なのか、26）が15日までにYouTubeチャンネルを更新。摂食障害に悩まされている現状を明かした。

青木は「これまで向き合ってきた私の悩みについて初めてお話しします」とタイトルを付けた動画で、カップラーメンを食べながらトーク。「実は私、体重変動がやばすぎて、1年間で10kg痩せて10kg太って、また10kg痩せてみたいな。本当にそんな感じで体重変動がめちゃくちゃ激しいんですよ」と話すとともに、「普通に話しちゃうんですけど、接触障害があって。これは普通に病院の方でももう診断受けてる」と告白した。

現在は症状も落ち着いてきているとした上で、「一時期、本当にひどい時は過食嘔吐症」と診断され、嘔吐する日々が続いたことで「もう、メンタルぼろぼろで」と回想。中学時代から自身の体型について「やせなきゃ」という思いにとらわれていたといい、「ちゃんと食べて、運動して、バランスのいい食事を摂るっていうことが本当に大事だなって身にしみております」と話した。