阪神の粟井一夫球団社長（61）は4日、同日から「藤村富美男監督退陣要求書」を一般公開した件で報道陣に対応し「球団創設90周年にあたり、歴史に学ぶ意味で公開した」と語った。

1956（昭和31）年11月、「ミスター・タイガース」の藤村富美男監督（選手兼任）に対し、金田正泰主将ら中心選手12人が連名で監督解任を要求した連判状。当時オーナーの野田誠三氏の遺品から元球団社長の三好一彦氏（95）が保管し、1990年から球団社長室に保管されていた。

粟井社長は「実際に預かったとき“これはどこかで公開するべきやな”というタイミングをずっと考えていた。私も含めて史実に学ぶというのが一番の目的」と話した。

一般に「藤村監督排斥運動」と呼ばれる内紛で粟井社長も「黒歴史をよく出したな、ということですが、社内でも賛否はあったが、どうすればチームは強くなるのか、昔に戻らないためにどうするのかを学ぶ機会にしたい」と公開に踏み切った。

「当時は戦争の後の非常に厳しい状況で（阪神電鉄本社は）野球に対してなかなか投資できなかったんだろうと推測できる。自分に置き換えても阪神・淡路大震災やコロナ禍の時は赤字だった。藤村さんの下で選手の給料が抑えられていたのが原因ではないのか。チーム・フロント一体と言うが、電鉄本社も含めて当時は一体になれなかったんだろうと考えが及ぶ。いかにヒト・モノ・カネを野球にかけるのか。そんなことを考えることになる」

この姿勢は秦雅夫オーナーや藤川球児監督にも伝え、理解を得ていた。

連判状は甲子園歴史館のPLUSエリア「栄光のヒストリー」コーナーで常設展示される。粟井社長は「まだキャプションが十分に書けていない。今後、書き足していきたい」と充実をはかる。

スポニチ本紙（大阪本社発行版）は事前に連判状の存在を突き止め、4日付紙面で報じていた。