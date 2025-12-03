AKB48『紅白』出場決定、2019年以来13回目 前田敦子ら8人の卒業メンバーが集結し“メドレー”披露
アイドルグループ・AKB48が、大みそか恒例の『第76回NHK紅白歌合戦』（後7：20〜11：45 総合ほか）に出演することが明らかになった。3日、NHKが発表した。AKB48の『紅白』出場は、2019年（第70回）以来、13回目。
【一覧】『第76回NHK紅白歌合戦』出場者 これまでの出場回数も
AKB48は、2005年に活動を開始し、今年12月8日に20周年を迎える。日本のアイドル界に革命を起こしたとし、数々の記録を打ち立てた。
今年の紅白には、AKB48の現役メンバーに加えて、20周年を記念し8人の卒業メンバーとして前田敦子・高橋みなみ・小嶋陽菜・板野友美・峯岸みなみ・大島優子・柏木由紀・指原莉乃も『紅白』のステージに集結。現役メンバーと共に、スペシャルヒットメドレーを披露する。
NHK放送100周年を締めくくる76回目の『紅白』は「つなぐ、つながる、大みそか。」がテーマ。司会は綾瀬はるか、有吉弘行、今田美桜、鈴木奈穂子アナウンサーが務める。綾瀬は2013年、15年、19年に続き6年ぶり4回目、有吉は2023年、24年に続き3年連続3回目、連続テレビ小説『あんぱん』のヒロインを演じた今田は自身初、鈴木アナは2024年に続き2回目の紅白司会となる。
12月31日の午後7時20分から11時45分までNHK総合・BSP4K・BS8K・ラジオ第1で放送され、NHK ONE（新NHKプラス）でも配信される（中断ニュースあり）。昨年の『紅白』は白組が優勝を果たし、通算で紅組34勝、白組41勝となった。
