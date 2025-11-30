6万人絶賛→孫にハマった祖父がバイトの理由を明かした「渋すぎる最後のひと言」に全世代が感涙【ママリ】

孫にハマり、バイトを始めた祖父に6万いいね！

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。家族に関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族の姿がうかがえるエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのはどん💀(@don_dorei)さんのお父さんのエピソード。たびたび報道される、園の送迎バス内での園児置き去り事故。人的ミスが原因の悲しいニュースを聞くと、本当に心が痛みますよね。もしもかわいいわが子がそんな事故に遭ったらと思うと、耐えられない思いになると思います。





今回の投稿者・どんさんのお父さんは、かわいい孫がきっかけとなり幼稚園バスの搭乗員というアルバイトを始めたそう。子どもたちからの人気獲得を目指すだけでなく、その裏には並々ならぬ思いがあるそうです。こんな搭乗員さんがいたら心強いなと思える、素敵なエピソードです。

孫の可愛さにどハマり中の父親が空いた時間に幼稚園バスの添乗員バイト(一緒に乗って園児たちの安全を確認する仕事)を始めてて笑った。バスにだけ登場するオジサンとして園児の人気獲得を目指しているとのこと。

取り残される子を絶対に出さない、園児の命を守る仕事だと熱く語っててすげえ良かった。

「絶対に子どもを取り残さない」「命を守る」という熱い思いが素敵ですよね。自分の孫をかわいがるのみでなく、園の子どもたちを笑顔にし、その笑顔を守りたいとまで思うなんて、熱い思いを感じますね。



この投稿には「子どもの命を守る大切な仕事ですね」という声が。本当にその通りですし、熱い気持ちを持った搭乗員さんがいてくれるのはうれしいものですよね。人の補充以外に、カメラなどの機械による取り残し防止を検討している園もあると報道されています。悲しい事故がゼロになるよう、各園でしっかりと子どもたちを守る仕組みを講じてほしいですね。

卒乳で号泣した人物に1万いいね

ご紹介するのはうめぼし・1y5m(@R04_08_girl)さんが投稿した、娘さんが卒乳した日のエピソードです。卒乳は子育ての中の大きな節目の1つですよね。成長した喜びとともに、少しだけ寂しい気持ちになる方もいるかもしれません。



うめぼしさんの娘さんが卒乳をした日、その成長を喜びながらも寂しいと感じて号泣したのはなんと予想外の人物でした。

卒乳した日の写真懐かしい



ママが1番寂しいと思うけど寂しいな

気付いたら赤ちゃんじゃないんだもん

寂しいな寂しいな

ってずっと大号泣してた旦那（笑）



あなたが授乳してました？

ってくらい感情移入するﾔﾝ

娘さんが卒乳した日、ママであるうめぼしさんを差し置いて号泣していたという夫。「ママが一番寂しいと思うけど」とうめぼしさんの気持ちを考えながらも、寂しい気持ちを抑えられずに泣いてしまった様子がとてもほほえましいですよね。



この投稿には「素敵」「めちゃくちゃいい旦那さん」というリプライがいくつもついていました。また「娘さんが結婚する時が今から想像出来ます…w旦那さん強く生きて」という声も。卒乳でここまで号泣しているのですから、結婚なんて想像しただけで泣いちゃうかも…。



うめぼしさんの夫が娘さんに愛情を注いできたことがひしひしと伝わるこの投稿。卒乳という成長記念日が、パパの大号泣によってさらに忘れないエピソードとなり、これからも家族の大切な思い出として残りますね。すてきなご家族の姿にほっこりするバズ投稿でした。

誕生日に夫が作ってくれたスープから…浮かんできたものに17万いいね

ご紹介するのは、はぁどっこい@5歳🐰育休中に会社消滅(@goegoecue)さんの投稿です。



はぁどっこい@5歳🐰育休中に会社消滅さんは先日誕生日を迎えたそう。その日は、パパが夕飯を作ってくれたといいます。食事を作ってくれたこと自体もとてもうれしかったと思いますが、なんと、さらにとんでもないサプライズが待っていました。

ねぇwww



36歳の誕生日だから旦那が夕飯つくってくれたんだけど



スープの底から「36」の人参出てきたwww



頑張って切ったんだねぇwwwありがとうwww

パパが作ったというおいしそうなスープ。一見すると普通のスープですが、食べ進めていくとなんと「36」と切られたにんじんが…！まさかスープの中にサプライズが仕込まれているとは想像もしませんよね。



3は曲線が多く、切った苦労が見てとれるところも好印象。料理を作ってくれるだけでもうれしいのに、頑張ってサプライズを仕込んでくれたことに愛を感じますよね。



この投稿には「6の真ん中の穴至難の業だっただろうな」「ユーモアがありますね」などのリプライがついていました。妻の喜ぶ顔を想像しながらニンジンを切ってくれたのでしょうか。その温かい心意気がすてきですよね。



ママの誕生日を祝うサプライズは、愛を感じるとても素敵なものでした。一生懸命心を込めてくれたものは、しっかりと相手に伝わったことでしょう。パパからの深い愛を感じる投稿に、思わず羨ましい気持ちになるエピソードでしたね。

