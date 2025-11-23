¥ï¥¿¥·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
¡¡¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¤ÎÌ¡²è¡Ö¥ï¥¿¥·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç2Ëü6000°Ê¾å¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤ò½¸¤á¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²ÈÂ²¤È¤·¤Æ°ì½ï¤Ë¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿2É¤¤Î°¦¸¤¡£¤º¤Ã¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿2É¤¤È¤ÎÊÌ¤ì¡£¤½¤ó¤Ê2É¤¤Î»à¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿ºî¼Ô¤¬¡¢º£»×¤¦¤³¤È¤È¤Ï¡Ä¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¡¢ÆÉ¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤È½Å¤Í¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö»ä¤â¤Þ¤¿¤¦¤Á¤Î»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡Ä¤µ¤Ó¤·¤¤¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö²º¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¡×¤ÎÂº¤µ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦¸¤¤¿¤Á
¡¡3¿ÍÁÈ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇºîÉÊ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¤ËºîÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
Q.º£²ó¡¢Ì¡²è¡Ö¥ï¥¿¥·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤òÉÁ¤¤¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡Ö18Ç¯°Ê¾å°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤¿ºÇ°¦¤Î¸¤¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ø¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ»Ä¤·¤¿¤¯¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡×
Q.2É¤¤Î°¦¸¤¤È¤Î»×¤¤½Ð¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡ÖÀè¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿¼Æ¸¤¡Ø¶ä¼¡Ïº¡Ù¤Ï¡¢¸µ¡¹»ä¤Î¶Ð¤áÀè¤Î¼ÒÄ¹¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸¤¤Ç¤·¤¿¡£¼ÒÄ¹¤ÏÆþÂà±¡¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¶ä¼¡Ïº¤ÎÈ¾À¸¤Ï»ä¤¬ÌÌÅÝ¤ò¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ËèÆü»ä¤¬²ñ¼Ò¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÈ¾¤Ï°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÂç¤¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë»×¤¤½Ð¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»ë³¦¤ÎÃæ¤Ë¾ï¤Ë¤¤¤ëÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤ò¼º¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÆü¾ï¤Î°ìÉô¤òÀÚ¤êÍî¤È¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡£
¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥À¥Ã¥¯¥¹¤Î¡Ø¥°¥ß¡Ù¤Ï2ºÐ¤Îº¢¤Ë¡Ø¤Æ¤ó¤«¤ó¡Ù¤òÈ¯¾É¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ÏÉÂµ¤¤È¤ÎÆ®¤¤¤Ç¤¹¡£·î¤Ë²¿ÅÙ¤âµ¯¤³¤ëÆÍÁ³È¯ºî¤Ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ïº£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤âÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÂÎ¸³¤Ï»ä¤¿¤Á¤ËÂç¤¤Êµ¤ÉÕ¤¤âÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿»ö¤â¤Ê¤¯²á¤´¤¹¤³¤È¤¬¤É¤ó¤Ê¤ËÂçÀÚ¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¥°¥ß¤È½Ð²ñ¤¦Á°¤è¤ê¶¯¤¯¤Ê¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Èà¤ÎÂÎÄ´¤¬¤¤¤¤¤È¤¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤Á¤³¤Á¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÈÖ»×¤¤½Ð¤¹ÂçÀÚ¤Êµ²±¤Ï¡¢¤ªÅ·µ¤¤¬¤è¤¯¤Æ²¿¤â¤Ê¤¤Æü¡¢²º¤ä¤«¤Ë°ì½ï¤Ë²È¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡×
Q.¤â¤·º£¡¢2É¤¤Î°¦¸¤¤Ë²ñ¤¨¤¿¤Ê¤é¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤ò³Ý¤±¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡Ö²ñ¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ì½ï¤Ë¤¤¤Ä¤â¹Ô¤Ã¤¿¸ø±à¤òÊâ¤¤¤¿¤ê¡¢¥Ù¥é¥ó¥À¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êÆü¤Ê¤¿¤Ü¤Ã¤³¤ò¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¤âÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ø°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤È²¿ÅÙ¤Ç¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
Q.¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ2É¤¤Î°¦¸¤¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡Ö¶ä¼¡Ïº¤Ï¡Ø¤Ä¤é¤¤¤È¤¤â¤½¤Ð¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁêËÀ¡Ù¡¢¥°¥ß¤Ï¡Ø²¿¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤Ç¤â¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤»Ò¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.Ì¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡Ö¤¢¤Þ¤ê³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤Ë¥Î¡¼¥È¤ËÉÁ¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯Êì¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
Q.ÁÏºî³èÆ°¤Çº£¸å¡¢¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡ÖÀ¸³¶¥°¥ß¤È¶ä¼¡Ïº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤Â³¤±¤¿¤¤¤Î¤È¡¢3¿ÍÁÈ¤Ç±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¡Ù¤Ç¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿ÍÆüËÜ²ð½õ¸¤¶¨²ñ¤ÎÄ¹ÊÔÌ¡²è¡Ø²ð½õ¸¤¥é¥¤¥«¡ª¡Ù¤ò´°·ë¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿³Ø¹»¤ÇÌ¡²è¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤Î¹Ö»Õ¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤Êý¡¹¤ËÁÏºî¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ä¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ò¶µ¤¨¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Q.Ì¡²è¡Ö¥ï¥¿¥·¤Î¿ÍÀ¸¤Ë¤È¤¦¤È¤¦¸¤¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
¿¿´õ¥Ê¥ë¥»¤µ¤ó¡Ö³§¤µ¤ó¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ø¤´¼«¿È¤ÎÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¤Ø¤Î»×¤¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¡¢º£ºî¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¶»¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢²¹¤«¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ì¤ò¼Ú¤ê¤Æ³§¤µ¤ó¤Ë¤ªÎé¤ò¸À¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×