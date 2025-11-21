£Ë£Ò£Ù»³¸ýÊüÁ÷

¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤Î¶µÆ¬¤ä¶µ°÷¤Ê¤É3¿Í¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¤¦¤Á1¿Í¤Ï¡¢°û¼ò¸å¤Ë80¥­¥í±¿Å¾¤·ÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Ä¨²üÌÈ¿¦½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢²¼´Ø»Ô¤Îºù»³¾®³Ø¹»¤ÎÃËÀ­¶µÆ¬¡Ê48¡Ë¤Ç¤¹¡£

¶µÆ¬¤Ï¡¢¤³¤È¤·3·î¡¢Ä¹Ìç»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤ª¤è¤½5»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¥Óー¥ë¥¸¥ç¥Ã¥­6ÇÕÄøÅÙ¤ò°û¼ò¤·¤¿¤Î¤Á¡¢±¿Å¾Âå¹Ô¶È¼Ô¤Î±¿Å¾¤Ç°ìÅÙ¤Ïµ¢Ï©¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¼«¿È¤Ç±¿Å¾¡£

Ãó¼ÖÃæ¤Î¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤¹¤ëÊªÂ»»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Á¡¢¤ª¤è¤½80¥­¥íÁö¹Ô¤·¤Æµ¢Âð¤·ÍâÆü¡¢¼«Âð¤òË¬¤ì¤¿·Ù»¡¤¬¥É¥é¥¤¥Ö¥ì¥³ー¥Àー¤Î±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÅö»þ¤Î¾õ¶·¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£

ËÜ¿Í¤Ï¡Öµ­²±¤¬¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤â±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶µÆ¬¤Ï¡¢°û¼ò±¿Å¾¤Ç¸¡µó¤µ¤ìÈ³¶â¤ÎÎ¬¼°Ì¿Îá¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤³¤ÎÂ¾¡¢²¼´ØÀ¾¹â¹»¤Î57ºÐ¤ÎÃËÀ­¶µÍ¡¤Ï¡¢µîÇ¯8·î¤«¤é¤ª¤è¤½1Ç¯¤Î´Ö¤Ë¼«¿È¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¶µ¿¦°÷ÌîµåÂç²ñ¡×¤Î²ñ·×¤äÆ±Î½¤Î¿ÆËÓ²ñÈñ¤«¤é¤ª¤è¤½39Ëü±ß¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¤È¤·¤ÆÄä¿¦6¤«·î¤Î½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤µ¤é¤Ë¸©Î©¹â¹»ºÆÊÔÀ°È÷¿ä¿Ê¼¼¤Î47ºÐ¤ÎÃËÀ­¼çºº¤Ï¡¢¸øÍÑ¼Ö¤ò²ÈÂ²¤ÎÁ÷·Þ¤Ê¤É»äÅª¤ÊÌÜÅª¤Ç34²ó»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¸ºµë10Ê¬¤Î1¡¢3¥«·î¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

º£Ç¯ÅÙ¡¢¸©¶µ°é°Ñ°÷²ñ¤ÇÄ¨²ü½èÊ¬¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤Î3·ï¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£