なぜ「サッカー日本代表のユニフォーム」の購買層が拡大しているのか。日本人サポーターだけじゃない“意外な需要”に迫る

なぜ「サッカー日本代表のユニフォーム」の購買層が拡大しているのか。日本人サポーターだけじゃない“意外な需要”に迫る