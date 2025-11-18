【エルサレム＝福島利之】パレスチナ自治区ガザに冬が到来している。

１４日夜から１５日朝にかけて激しい雨が降り、避難民のテントは水浸しになり、住民は寒さに震える一夜を過ごした。住民は「停戦しても私たちの苦しみは続いている」と嘆いた。

悪夢いつまで

ガザ南部ハンユニスの学校の校庭で夫と娘３人で暮らすサウサン・アリアンさん（５０）のテントは１４日夜、雨で水没した。テントにあったマットレスや毛布のほか、着ていた服もびしょぬれとなった。アリアンさんは「この２年間、飢えと死の恐怖におびえて生き延びてきたが、この悪夢はいつ終わるのか」と本紙通信員に語った。

ガザでの戦闘で、近くのテントで暮らす息子２人は爆撃で負傷し、８歳の孫娘は殺害された。息子２人の傷は癒えておらず、この寒さに耐えられない。アリアンさんは「なぜ私たちは、世界の他の人々のように安全に暮らせないのか」とつぶやいた。

「戦争中と同じ」

ハンユニスのウィサム・アリヤンさん（３２）のテントは１５日午前２時頃、激しい雨に打たれ、崩れた。テントの設置料として４００シェケル（約１万９０００円）で借りた土地に張ったテントだった。

妻と娘は１年前にイスラエル軍の爆撃で殺害され、残された１歳２か月の息子を毛布でくるんで学校の建物の下に逃れ、夜を明かした。アリヤンさんは「テントを失い、寒さから身を守る装備がない中で、どうやって息子を守ればいいのか。今も戦争中と同じ苦しみが続いている」と訴えた。

資材搬入できず

ガザの冬は、２月頃まで寒さが続き、雨が降る日は１０度以下に冷え込む日が多い。ガザ当局によると、住民は冬に向け、約５０万張りのテントを必要としている。

国連パレスチナ難民救済事業機関（ＵＮＲＷＡ）によると、ガザ境界には１３０万人分のテントや資材を積んだトラックが待機しているものの、イスラエル当局は１０月１０日の停戦開始後も搬入を許可していない。仮設住宅や建設資材の搬入見通しも立っておらず、住民が寒さをしのげる装備は足りていない。ＵＮＲＷＡのフィリップ・ラザリーニ事務局長は１５日、「避難民たちは雨と寒さから守るための物資がないまま厳しい冬に直面している。搬入させてほしい」との声明を出した。

家族５人で暮らすテントが浸水したハラ・ムスバフさん（４８）は、がんを患い、寒さが体にこたえる。ムスバフさんは「停戦を喜んでいるのはイスラエル人だけだ。国際社会もなぜ、テントや仮設住宅を搬入できるようイスラエルに圧力をかけないのか」と憤った。