ホンダ新型「4人乗り軽ワゴン」がスゴい！ ディスプレイ無しのシンプルすぎる設計＆斬新“ボタン”シフト採用！ 新型「N-ONE e：」の画期的インテリアとは！

新型「N-ONE e：」の画期的インテリアとは

ホンダは、電気自動車（BEV）タイプの新型の軽ワゴン「N-ONE e：」を2025年9月12日に発売しました。

N-ONE e：は、車名からもわかる通り、「N-ONE」をベースとしたモデル。グランドコンセプトを「e：Daily Partner」とし、日常のパートナーとして、日々の暮らしを生き生きと活発にしてくれるようなクルマとなっています。

めちゃシンプルな「N-ONE e： G」のインテリア

N-ONEとの大きな違いは、小型化した電動パワートレインを採用したBEVである点で、モーターを高回転化させることで小型でありながら坂道でもパワフルな余裕のある走りができます。

また、ホンダの軽自動車としては初めて「シングルペダルコントロール」を搭載。アクセルペダルで前進・減速・停止をコントロールして、ブレーキペダルを踏みかえることなく心地いい減速フィールで気持ちいい運転が楽しめます。

電気自動車といえばやはり航続距離が気になるところですが、N-ONE e：はWLTCモードで295kmを達成。充電時間は普通充電で約4.5時間、急速充電で約30分と、素早い充電で出先でも少ない待ち時間で利用できます。

さらに、バッテリー冷却・加温システムが搭載されているので、暑い日や寒い日でも充電時間や航続距離が安定しています。

エクステリアはN-ONEのデザインを元に、フロントフェンダーやリア周りのガラスを含むテールゲート全体を強い張りを持たせた曲面に仕上げて、軽快で安定したフォルムに上質な立体感が生まれBEVならではのクリーンさをプラスしました。

ラインナップは2つが設定されており、シンプルなデザインや機能が付いたスタンダードモデルの「e： G」と、e： Gをベースに9インチのディスプレイや本革巻ステアリングホイールなど便利な機能が加わった上級グレードの「e： L」です。

内装は、乗員4人が快適な時間を過ごせるような工夫が随所に見られます。

まずホンダのパッケージング思想である「M・M（マン・マキシマムとメカ・ミニマム）思想」が車内にも生かされました。

M・M思想は「人のためのスペースは最大に、メカニズムは最小に」というホンダのクルマづくりの基本思想で、床下バッテリーを薄型化して車体サイズに対して広々とした室内となっています。

広々とした室内では多彩なシートアレンジが可能となっていて、大きな荷物なら後部座席を倒してフラットにしたり、3人乗りたいけれども長い荷物も載せたい場合は後部座席を片側だけ倒したり、高さのある荷物を載せるならシート部分を上げたりと自分の必要な状況に合わせてシートを自由自在に変えられます。

前席はインストルメントパネル上部を薄くして、広がりが感じられ前方は広く見やすい視界を確保。この広い視界のおかげで車幅感覚もつかみやすくなっています。

そしてN-ONE e：の画期的な点として、e： Gにディスプレイが搭載されないことが挙げられます。この、思い切ったシンプルな設計により、さらにスッキリとした開放的な前方視界を実現しました。

また、操作スイッチを集中に配置。シフトは通常のレバー式ではなく、ボタン式の斬新な「エレクトリックギアセレクター」が搭載され、先進感と操作性にも配慮しています。

N-ONE e：の価格（消費税込）はe： Lが319万8800円、e： Gが269万9400円です。

国の補助金（CEV補助金）の57万4000円の交付対象となるほか、事業用であればLEVO補助金120万5000円が申請可能です。