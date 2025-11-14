モンスター・ヴァース、ゴジラ初のドラマシリーズシーズン2が、2026年2月27日（金）より、Apple TVにて世界同時配信されることが決定した。ティザー予告編とファーストルックが公開されている。

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

ゴジラと巨大な怪物（タイタン）の戦いを描く、レジェンダリーの「モンスター・ヴァース」シリーズにおいて、本作は未確認生物特務機関「モナーク」に迫るドラマシリーズ。巨大生物を調査・研究するため、各国が共同で設立した秘密組織であるモナークは、世界各国で活動を実施し、地球の放射線を食糧とするモンスターの存在を突き止める。以来、ゴジラやタイタンなどを研究してきたモナークは、タイタンたちが存在する世界を生き抜く鍵となってきたのだ。

「モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン1では、『GODZILLA ゴジラ』（2014）で描かれた“サンフランシスコの戦い”を経て、ケイト（アンナ・サワイ）と、日本で出会った異母兄弟のケンタロウ（渡部蓮）は、失踪した父の足跡を追って家族と特務機関モナークの関係に接近。陸軍大佐リー・ショウ（カート・ラッセル）と出会い、1950年代と現在にまたがる秘密を目の当たりにした。

シーズン2では、物語の舞台が日本から『キングコング：髑髏島の巨神』（2016）に登場した髑髏島へ。タイタンの王・キングコングが大地を揺るがし、海の神話に封じられていたタイタンが出現。ところが、モナークが存亡の危機にさらされる今、人類はかつてない混乱と脅威に飲み込まれ、世界は未踏のカオスへ突き進む……。

出演にはリー・ショー役のカート・ラッセルがカムバックするほか、若き日のショー役を演じる実の息子ワイアット・ラッセル、「SHOGUN 将軍」でゴールデングローブ賞の主演女優賞に輝いた受賞したアンナ・サワイ、渡部蓮、カーシー・クレモンズ、そして『レンタル・ファミリー』の日本公開を控える山本真理ら豪華キャストが揃った。

画像・映像提供 Apple TV

「モナーク：レガシー・オブ・モンスターズ」シーズン2は、2026年2月27日（金）よりApple TVにて世界同時配信。第1エピソードのあと、毎週金曜日に新エピソードを配信予定。