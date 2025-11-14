»ÔÀî¼ÓÜ¿¤¬¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÌ¾¡¦ÌÂË®Âê¡Ù¤Î¥»¥ó¥¹¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡ÚPart1¡Û
¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¡©¡¡¥Ó¡¼¥È¥ë¥º£Ô¥·¥ã¥Ä
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎË®Âê ¡ÊPart1¡Ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
°ÊÁ°¡¢ÍÎ³Ú¤ÎÌ¾Ë®Âê¤ÈÌÂË®Âê¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¥¶¡¦¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡ØI Want To Hold Your Hand¡Ù¡Ê1963Ç¯¡£¥¤¥®¥ê¥¹È¯É½Ç¯¡£°Ê²¼Æ±¡Ë¤ÎÆüËÜ¸ì¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡ØÊú¤¤·¤á¤¿¤¤¡Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£±Ñ¸ì¤Î¸¶Âê¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ë¤È¡Ø¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤®¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤Î¤Ë¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¥¹¥¥ó¥·¥Ã¥×¤¬2ÃÊ³¬¤¯¤é¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ïµ÷Î¥´¶¤òµÞ¤ËµÍ¤á¤¹¤®¡¢¤È¡£
¼Â¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÎÌ¾¡¦ÌÂË®Âê¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ºÇ¤âÍÌ¾¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡ØA Hard Dayʼs Night¡Ù¡Ê64Ç¯¡Ë¤ÎË®Âê¡Ø¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë ¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¡Ù¤À¤í¤¦¡£¸¶Âê¤òÄ¾Ìõ¤¹¤ì¤Ð¡Ø¤Ä¤é¤¤°ìÆü¤ÎÌë¡Ù¤Ç¡¢²Î»ì¤ÎÆâÍÆ¤Ï¡Ö·¯¤Î¤¿¤á¤Ë°ìÆüÆ¯¤¤¤Æ¡¢Ìë¤Ï·¯¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¤Ê¤ê£³Ï¢¥ä¥¡¡ª¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¡¢¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÇú¾å¤¬¤ê¡£±Ñ¸ì¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é àThe Beatles Are Coming Yeah! Yeah! Yeah!á ¤È¤Ç¤â¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£¤â¤¦¡¢¥í¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥³¥ó¥È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡£
¼ó¤ò¤«¤·¤²¤ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤À¤±¤É¡¢¤³¤ì¤¬¤¢¤ë°ÕÌ£ÀäÌ¯¤Ç¡£Åö»þ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö²»³Ú¥°¥ë¡¼¥×¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡Ö¸½¾Ý¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¶Ê¤â¡¢Èà¤é¤ÎÀª¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ÈÏ¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¡¢ÅâÆÍ¤Ê¡Ö¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¡×¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡Ö¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¡á¾Ð´é¤È¥ê¥º¥à¡×¤È¤¤¤¦Ê¸²½Åª¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎàËÝÌõá¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÎã¤Ï¡ØHelp¡ª¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¡£¸¶Âê¤ÏÀÚ¼Â¤Ê¶«¤Ó°ì¸ì¤À¤±¤É¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥àÍÑË®Âê¤È¤·¤Æ¡Ø4¿Í¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¡Ù¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ø¥Ø¥ë¥×¡ª¡Ù¤Ë²þ¾Î¡Ë¤ÈÌ¾¤Å¤±¤é¤ì¤¿¡£¶«¤Ó¤¬°ìµ¤¤ËÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£²½¡£NHK¤ÇÍ¼Êý6»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÈÖÁÈ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤Ë¤·¤Æ¤â°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¤³¤ì¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡¢¡Ö¤¢¤¢¡¢Èà¤é¤Ï½õ¤±¤òµá¤á¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ó¤À¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡£¸½Âå¤ÎÉ¾²Á¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤¤¤¦ÏÈ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥Ó¡¼¥È¥ë¥º¤Î¡¢ÅÐ¾ì»þ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤è¤¯¤ï¤«¤ëË®Âê¡£
Æ±»þ´ü¤Î¡ØTicket to Ride¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¤âËº¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£±Ñ¸ì¤Ç¤Ï¼«Í³¤ÈÎø¤ÈÎ¹¾ð¤¬Éº¤¦¤·¤ã¤ì¤¿¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤¬¡¢ÆüËÜ¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤È¡ØÎÞ¤Î¾è¼Ö·ô¡Ù¤È¤Ê¤ë¡£ÎÞ¤¬¾¼ÏÂ¥í¥Þ¥ó¥Á¥·¥º¥à¤Î¹á¤ê¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ø¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¸«Á÷¤ëÈà½÷¡¢Í¼Êë¤ì¡¢ÀÚÉä¡¢¥Ï¥ó¥«¥Á......¼¾¤êµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤À¤¬¡¢¤¿¤À¤ÎÄ¾Ìõ¤Î¡Ø¾è¼Ö·ô¡Ù¤è¤ê¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ø¾è¼Ö·ô¡Ù¤Ã¤Æ¶Ê¤âÄ°¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¤±¤É¡£
¤³¤Î»þ´ü¤Î¸Ä¿ÍÅª¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥È¤Ï¡¢¡ØThis Boy¡Ù¡Ê63Ç¯¡Ë¡£Ë®Âê¤Ï¡Ø¤³¤¤¤Ä¡Ù¡£Ã»¤¤¡£»¨¡£¤Ê¤ó¤À¤«´¶¤¸°¤¤¡£¤Ê¤Î¤ËÌ¯¤Ë¤¤¤È¤·¤¤!?¡¡¸½Âå¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤Æ¤¿¤é¡Ø¡ô¤³¤¤¤Ä¡Ù¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤½¤¦¤Ê¶Á¤¡£¤Û¤«¤Ë¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ï¡ØYouʼre Going to Lose That Girl¡Ù¡Ê65Ç¯¡Ë¡£ËÜÍè¡Ø·¯¤Ï¤½¤ÎÌ¼¤ò¼º¤¦¤¾¡Ù¤È¤¤¤¦·Ù¹ð¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¡ØÎø¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ù¤ÈÌõ¤¹Í¥¤·¤µ¡£¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¤«¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡Ë®Âê¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¤è¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡ª¡©¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤â¡£¥Ó¡¼¥È¥ë¥ºÆüËÜ¸ìÊ¸²½·÷¥È¡¼¥¯¡¢¼¡²ó¤ËÂ³¤¯¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¡ØA Hard Dayʼs Night¡Ù¤ÎË®Âê¤¬¡Ö¥¤¥¨¡¼¡ª¥¤¥¨¡¼¡ª¥¤¥¨¡¼¡ª¡×¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¥ä¥¡¡ª¡×¤Ê¤È¤³¤í¤â¤«¤Ê¤ê¥Ä¥Ü¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û