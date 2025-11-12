興行はAmazon プライム・ビデオで生配信

ボクシングのWBC世界バンタム級1位・那須川天心（帝拳）が12日、都内の所属ジムで公開練習を行った。24日には同級2位・井上拓真（大橋）との同級王座決定戦を控える。「一日も成長は止まらない」と、ボクシング転向8戦目で迎える初の世界戦に向けて力強く意気込んだ。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は27歳の那須川が7勝（2KO）、29歳の井上が20勝（5KO）2敗。

万全の仕上がりを示した。那須川は井上が所属する大橋ジムのトレーナーらの前でシャドーを3回、スパーリングを2回、ミット打ちを2回行い、汗を流した。WBO世界スーパーバンタム級14位セレックス・カストロ（メキシコ）とのスパーでは、軽快な動きを披露。フェイントを織り交ぜながら、強烈な左ボディーを浴びせた。

那須川は「既に仕上がっている。ここにきて発見があって、試合当日まで、一日も成長は止まらない。心も体も全て整えて参りました。自信をもって戦える」と力を込めた。

格闘技戦績47戦全勝（キックボクシングは42戦）という華々しい実績を引っ提げて、2023年にボクシングデビュー。転向後、初の世界戦を迎えるにあたり「ボクシングを面白くするためには僕はここで絶対に負けてはいけない。勝った方が盛り上がると自負しています。何でもかかってこいという勢いです」と表情を引き締める。

相手となる井上拓真は、兄が世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）。「ボクシング界といえば井上兄弟。世の中の人たちに聞いても、すぐに出てくると思う。そういった概念を壊していきたい」と那須川。井上家と戦う気持ちなのかと問われると「全員と戦っています。見ている人とも。特定の人はいないですけど、表に出る以上、全員と勝負しないといけない」と強調した。

WBC同級王座は中谷潤人（M.T）が保持していたが、中谷がIBF同級王座とともに返上したことにより、空位となっている。



