¡ÈÂçÃ«¸µÆ±Î½¡É¡¢¿¼Ìë¤Ë²¼¤·¤¿·èÃÇ¤Ë¡Ö¤¨¤Ã!?¡×¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊó¤»¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥óÁûÁ³¡Öµã¤¤½¤¦¡×
¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬31ºÐ¤Ç¸½Ìò°úÂà
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¸µÆ±Î½¤¬²¼¤·¤¿·èÃÇ¤ËÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤âÈ¿±þ¤·¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¸µµ¼Ô¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥Þ¥ì¡¼»á¤Ï11Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12Æü¡Ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¥Ç¥Ó¥Ã¥É¡¦¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼ÆâÌî¼ê¤¬°úÂà¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÂçÃ«¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿31ºÐ¤Î¸½Ìò°úÂà¤Ë¡Ö¤¨¤Ã!?»ÄÇ°¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¡Ä¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï2018Ç¯¤«¤é¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë6Ç¯ºßÀÒ¡£Æ±Ç¯¤ËÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿ÂçÃ«¤È¤È¤â¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£2019Ç¯¤Ï154»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.290¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢49ÂÇÅÀ¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï157»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.262¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆóÎÝ¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¥È¥ì¡¼¥É¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ø°ÜÀÒ¡£¿·Å·ÃÏ¤Ç¤ÏÅê¼ê¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢2024Ç¯¤Ë¤Ï3A¤È2A¤Ç·×22»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·3¾¡8ÇÔ¡£¥Ê¥Ã¥¯¥ë¤òÅê¤²¤ë¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤È¤·¤Æ¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤Ï3A¤Ç67»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·ÂÇÎ¨.180¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï1»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ»þ´ÖÌ¤ÌÀ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¿Êó¤»¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°úÂà¤òÃÎ¤Ã¤¿ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏSNS¤ÇÈ¿±þ¡£¡Öµã¤¤½¤¦¡×¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤«¤â¡Ä¡×¡Ö°úÂà¤¹¤ë¤ÎÈá¤·¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¼ã¤¤¤è¤Í¡©¡×¡ÖÅê¼êÄ©Àï¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤ËÇï¼ê¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¡¢31ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤Î·èÃÇ¤òÀË¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë