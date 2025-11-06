7歳の男の子が撮影した、まるで男性アイドルのような仕上がりの“バースデーフォト”がThreadsに投稿され、「ひぇぇぇ美男子」「めっちゃイケメン」「天使だ…」と話題を集めています。投稿したのは、男の子の母親であるkomaさん（@iroha_7221）。実はこのバースデーフォト、komaさんが自前で髪型をセットし、軽くメイクを施して、自宅で撮影したものだそう。「将来はなにわ男子みたいなかっこいいお兄さんになりたい」と語る男の子の夢まで明かされ、「絶対なれるよ！」という応援コメントが多数寄せられました。



Komaさんの息子さんの名前は、あさひ君。2025年10月に7歳の誕生日を迎えました。撮影中の息子さんは、カメラを向けるとバッチリな表情を作り、「あさひ上手いでしょ」と得意げにしていたそう。自然なポージングと笑顔に、すでにアイドルとしての資質のようなものが感じられます。



「息子はまだ年齢的にも自分の容姿に興味関心がなく、いろんな場面で『かっこいいね』『イケメンだね』と言っていただいていても、あんまり分かってないみたいです」



周囲の大人たちからは“イケメン”と評されることが多い息子さんですが、本人はあくまで自然体。撮影時の表情からも「キメ顔」というよりは、リラックスした雰囲気が伝わってきます。



そんな息子さんが憧れているのが、人気アイドルグループ「なにわ男子」。「『歌ったり踊ったりして、キラキラしていてかっこいい』と言っています。息子はメンバーの道枝くん、大西くん、西畑くんが好きみたいです」と、komaさんは話します。



その天使のようなルックスとは裏腹に、普段の息子さんには意外な一面もあるようです。



「とにかく真面目でとても繊細です。学校の給食の時間が苦手で、4限目に図工の授業がある日には『片付けに時間がかかって食べる時間が短くなり、お残ししちゃうかもしれない…』と不安になって、朝、泣き出しちゃうことがあります」



そんな息子さんの姿をそばで見守りながら、komaさんは母としてこう願っていると明かします。



「繊細な部分はありますが、とっても優しくて穏やかな子です。ずっとこのまま、優しい男の子に育っていってほしいです」