宮崎麗果プロデュース♡GENiS HOLIDAY SET 2025で“愛の結晶”を体感

宮崎麗果が手がける美容・健康ブランド「GENiS Professional（ジェニス プロフェッショナル）」から、今年もホリデーを彩る特別なコレクションが登場します。2025年のテーマは「The Jewel of Love ―愛の結晶―」。10日間にわたり、肌と心を磨く体験を詰め込んだアドベントタイプのホリデーボックスです。ベルギーの老舗ショコラトリー「デジレー」とのコラボチョコレートもセットに♡贈り物にもぴったりな、特別なひと箱があなたの元へ届きます。

宮崎麗果が贈る「愛の結晶」GENiS HOLIDAY SET 2025

GENiSが3年間をかけて追求してきたのは、“肌の奥に宿る愛の輝き”。

その想いを込めたホリデーセット「GENiS HOLIDAY SET 2025」は、扉を開くたびにぬくもりとときめきを感じられるアドベントボックス仕様。

ベルギーのチョコレートブランド「Désirée（デジレー）」との初コラボレーションにより、心と肌を満たす極上の体験が叶います。

美しさと癒し、そして幸福感を詰め込んだ限定セットで、自分へのご褒美にもおすすめです♪

GENiSとデジレーの“甘くときめく”限定コラボ

「デジレー」は1903年にベルギーの小さな村で誕生した老舗ショコラトリー。代々受け継がれてきた秘伝のレシピをもとに、上質で繊細な味わいを守り続けています。

今回のコラボでは、「メルティ・シナモン」「レッドハート」「ベリーヨーグルト」など、6種の限定チョコレートが登場。GENiSのこだわりスキンケアアイテムとともに、冬のティータイムを優雅に彩ります。

心がほどけるような甘い香りと、肌が輝く感覚をどちらも楽しめる、まさに“愛の結晶”です。

10日間で肌と心を磨く♡限定ホリデーBOXの中身

「GENiS HOLIDAY SET 2025」19,000円（税込）には、人気スキンケアのミニサイズや特別なノベルティがぎゅっと詰まっています。

〈セット内容〉

・Answer Serum ミニサイズ（5日分）

・Bio Repro Lotion ミニサイズ（5日分）

・Mochi Cream EX ミニサイズ（5日分）

・MIGAKI パウチ（2種×1回分）

・Inazumask 1枚

・Believe Shampoo & Treatment 1包

・ハートスポンジ

・オリジナルヘアピン2個

・スマホカードポケット

・ハートミラーチャーム

・Désirée×GENiS チョコレートアソート6粒入

さらに、会員ランク別の先行予約も実施。ゴールド・プラチナ・ダイヤモンド会員限定で10月29日(水)15:00～10月30日(木)16:00まで、一般予約は10月30日(木)18:00からスタート。

数量限定のため、完売前に早めのチェックがおすすめです。

心まで満たす、ときめきの10日間をあなたに

2025年のホリデーを彩るGENiSの限定BOXは、肌と心をやさしく包み込みながら、毎日に愛と輝きをもたらす特別な存在。

扉を開くたびに広がる幸福感と、ほんのり甘い香りに包まれて、自分を大切にする時間を過ごしてみませんか？

“愛の結晶”というテーマのもとに生まれたこのセットは、日々を頑張るあなたへのご褒美にも、大切な人への贈り物にもぴったりです♡