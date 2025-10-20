【台風情報】台風24号は左に大きくカーブし南の方向に逆戻り…今後の進路と勢力を詳しく気象庁データで見る 最大瞬間風速40メートルまで発達し、その後低気圧に
台風第24号(フンシェン)
2025年10月20日12時45分発表
【写真を見る】【台風情報】台風24号は左に大きくカーブし南の方向に逆戻り…今後の進路と勢力を詳しく気象庁データで見る 最大瞬間風速40メートルまで発達し、その後低気圧に
■詳しい進路の勢力は
20日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 南シナ海
中心位置 北緯18度35分 (18.6度)
東経116度25分 (116.4度)
進行方向、速さ 北西 30 km/h (15 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 330 km (180 NM)
21日00時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度35分 (18.6度)
東経114度00分 (114.0度)
進行方向、速さ 西 20 km/h (11 kt)
中心気圧 996 hPa
中心付近の最大風速 25 m/s (50 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (70 kt)
予報円の半径 85 km (45 NM)
21日12時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯18度20分 (18.3度)
東経112度50分 (112.8度)
進行方向、速さ 西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 992 hPa
中心付近の最大風速 30 m/s (55 kt)
最大瞬間風速 40 m/s (80 kt)
予報円の半径 120 km (65 NM)
暴風警戒域 全域 175 km (95 NM)
22日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 南シナ海
予報円の中心 北緯16度30分 (16.5度)
東経111度05分 (111.1度)
進行方向、速さ 南西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)
最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
23日09時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯14度40分 (14.7度)
東経108度20分 (108.3度)
進行方向、速さ 西南西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 1002 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
■24日に低気圧に
24日09時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 ベトナム
予報円の中心 北緯12度35分 (12.6度)
東経107度55分 (107.9度)
進行方向、速さ 南 ゆっくり
中心気圧 1008 hPa
予報円の半径 370 km (200 NM)