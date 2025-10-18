Photo: 納富廉邦

サーモスが2025年の夏に発表した新しい水筒「真空断熱ケータイマグ（JPBシリーズ）」（税込3,850円）のリリースに書かれていたキャッチフレーズが「つるっと汚れ落ち、からっと乾く! “セラクリーンコート”を採用」。

水筒を愛用している身としては、「洗いやすさ」というのは見逃せないので、発表会に伺った際にサンプルをいただいたので早速使ってみることにした。

水筒の内側をセラミックでコーティングするということ

Photo: 納富廉邦

「セラクリーンコート」は、いわゆるセラミック加工のことで、内面をセラミック素材でコーティングしてあるのだけど、これ自体はすでに京セラがいち早く採用しているし、それ以降いくつかのメーカーも採用している。

ただ、他メーカーがセラミック・コーティングを「入れた飲み物の風味が変わらない」ことを売りにしているのに対し、サーモスでは同じ機能を「洗いやすさ」にフォーカスしているのが面白いと思ったのだ。

「飲み物の風味を損なわない」と「洗いやすさ」の両立

飲み口はステンレスだけど、当たるのが下唇だけだからかほぼ気にならない

発表会で担当の方に聞いてみたら、セラミック・コーティング自体は特殊なものではないので、風味を保つ機能もあるのだけど、今回は製品の特長を「洗いやすさ」に置いてアピールしていきたいということだった。

なるほど、だから内部のコーティングが白色になっているのだなと納得した。

実は他メーカーの製品もコーヒー用に愛用していたので、いただいた「JPB-500 フォギー・ブラウン」に、まずはコーヒーを入れて持ち歩いてみた。実際、日本のメーカーの真空断熱ボトルは、保温性能にほとんど差はない。蓋の構造など、外気に触れる部分の構造の違いで多少の差が出るだけなので、もはやそこは評価の対象にはならない。もちろん、鉄臭さはまったく気にならず、おいしいまま、コーヒーを持ち歩くことができた。

真っ白な内壁から来る「ちゃんと洗った感」が嬉しい

底までキレイに見えるのが面白い。既に何度もコーヒーを入れているのに全く染まっていないのも凄い。

で、洗ってみたのだけど、内側はサッと流しただけでコーヒーの色素がくっつくこともなく、真っ白な状態になった。内側が真っ白で底まではっきり見えるというのは初めての経験だったけど、「ちゃんと洗えてる」感はほかの水筒にはないもの。底が丸くなっているのも、茶渋などが溜まりにくそうだし、洗いやすい。

洗剤で濯ぐだけでキレイに落ちる感じも見事なもので、何度か濯ぐだけで匂いもしなくなるし、真っ白な内壁がキープされていて、「目視」で確認できるのがとてもありがたい。蓋も洗いやすいし、パッキンにも匂いが付きにくいので、最近は、もうこの水筒に直接コーヒーをドリップしている。