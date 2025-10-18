Ãæ¹ñ¿Í¤Î¥Ó¥¶ÌÈ½ü¡¦¿ÆÃæÀ¯ºö¤¬±Æ¶Á¤«¡¡´Ú¹ñ¡¦ÍûºßÌÀÂçÅýÎÎ¤Î»Ù»ýÎ¨¡¢54¡ó¤Ç½¢Ç¤¸åºÇÄã¤ò¹¹¿·
´Ú¹ñ¤ÎÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¡¦¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤Î¹ñÀ¯»Ù»ýÎ¨¤¬¡¢½¢Ç¤°ÊÍè¤ÎºÇÄãÃÍ¤òµÏ¿¤·¤¿¤È¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤¬¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍûºßÌÀ¤ÏÀï¹ñÉð¾¤Ë»÷¤Æ¤ë¡©
À¤ÏÀÄ´ºº²ñ¼Ò¡Ö´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¡×¤Ï10·î17Æü¡¢14¡Á16Æü¤Î3Æü´Ö¡¢Á´¹ñ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÃË½÷1001¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÂçÅýÎÎ¤Î¿¦Ì³¿ë¹ÔÉ¾²Á¡×Ä´ºº¤Ç¡¢¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿³ä¹ç¤¬54¡ó¤È¤Ê¤ê¡¢½©Í¼¡Ê¥Á¥å¥½¥¯¡ËÏ¢µÙÁ°¤ÎÁ°²óÄ´ºº¡Ê9·îÂè4½µ¡Ë¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È²¼Íî¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Á°²ó¤Î55¡ó¤¬½¢Ç¤¸å¤ÎºÇÄã¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò²¼²ó¤Ã¤¿·Á¤À¡£
°ìÊý¡¢¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤Ï35¡ó¤Ç1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¡¢¡Ö¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡¦Ìµ²óÅú¡×¤Ï10¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¹ÎÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡Ö¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¡×»Ù»ýÁØ¡Ê93¡ó¡Ë¤È¿ÊÊâÁØ¡Ê86¡ó¡Ë¤Ç¹â¤¯¡¢ÈÝÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤Ï¡Ö¹ñÌ±¤ÎÎÏ¡×»Ù»ýÁØ¡Ê78¡ó¡Ë¤ÈÊÝ¼éÁØ¡Ê60¡ó¡Ë¤Ç¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¹ÎÄêÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¦Ì±À¸¡×¡Ê16¡ó¡Ë¡¢¡Ö³°¸ò¡×¡Ê15¡ó¡Ë¡¢¡ÖÁ´ÈÌÅª¤Ë¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê8¡ó¡Ë¡¢¡Ö°Õ»×ÁÂÄÌ¡¦¿¦Ì³Ç½ÎÏ¡¦ÍÇ½¤µ¡×¡Ê³Æ7¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬Â¿¤¯µó¤²¤é¤ì¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÈÝÄêÉ¾²Á¤ÎÍýÍ³¤Ç¤Ï¡Ö³°¸ò¡×¡Ê18¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¡Ö¿ÆÃæÀ¯ºö¡¦Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÌµºº¾ÚÆþ¹ñ¡×¡Ê8¡ó¡Ë¡¢¡Ö·ÐºÑ¡¦Ì±À¸¡×¡ÖÆÈºÛ¡¦ÆÈÃÇ¡×¡Ê³Æ7¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢³°¸ò¤äÃæ¹ñ´ØÏ¢¡¢ÉÔÆ°»ºÀ¯ºö¤Ê¤É¤¬ÈÝÄêÅªÉ¾²Á¤Ë±Æ¶Á¤·¤¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½©Í¼Á°¤ÎÈÝÄêÉ¾²ÁÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Á¥ç¡¦¥Ò¥ÇÂçË¡±¡Ä¹¡ÊºÇ¹âºÛÄ¹´±¡Ë¤Ø¤Î¼Ç¤°µÎÏ¤ä¡ÖÆâÍðÀìÃ´ºÛÈ½Éô¡×ÀßÃÖ¤Ê¤É¡¢Í¿ÅÞ¼çÆ³¤ÎÀ¯¼£Åª°Æ·ï¤¬µó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
´Ú¹ñ¥®¥ã¥é¥Ã¥×¤Ï¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö9·î29Æü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ãæ¹ñ¿Í¤ÎÌµºº¾ÚÆþ¹ñÀ©ÅÙ¡¢Ï¢µÙÃæ¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¤Î´Ú¹ñ¿ÍÙÇÃ×¡¦´Æ¶Ø»ö·ï¡¢¤½¤·¤Æ10·î15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿½»Âð»Ô¾ì°ÂÄê²½ÂÐºö¤Î±Æ¶Á¤¬¤¢¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£²ó¤ÎÉÔÆ°»ºÂÐºö¤Ë¤Ï¡¢¥½¥¦¥ëÁ´°è¤äµþµ¦Æ»12¥«½ê¤Îµ¬À©ÃÏ°è¡¦ÅÚÃÏ¼è°úµö²Ä¶è°è¤Î»ØÄê¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ä´ºº¤Î¸åÈ¾¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢±Æ¶Á¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤Ë¤Ï»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤Ç¤Ï¡¢¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤¬39¡ó¡¢¹ñÌ±¤ÎÎÏ¤¬25¡ó¤Ç¡¢¤È¤â¤ËÁ°²óÄ´ºº¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È¤º¤Ä¾å¾º¡£者¹ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥°¥¯¡Ë³×¿·ÅÞ¤È²þ³×¿·ÅÞ¤Ï³Æ3¡ó¡¢¿ÊÊâÅÞ1¡ó¡¢»Ù»ýÀ¯ÅÞ¤Î¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ï28¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÍèÇ¯6·î3Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤ëÂè9²óÅý°ìÃÏÊýÁªµó¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÍ¿ÅÞ¸õÊä¤¬Â¿¤¯ÅöÁª¤¹¤Ù¤¡×¤¬39¡ó¡¢¡ÖÌîÅÞ¸õÊä¤¬Â¿¤¯ÅöÁª¤¹¤Ù¤¡×¤¬36¡ó¡¢¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¡¦Ìµ²óÅú¡×¤Ï24¡ó¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ï¡¢Ìµºî°Ù¤ËÃê½Ð¤µ¤ì¤¿·ÈÂÓÅÅÏÃ²¾ÁÛÈÖ¹æ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ä´ºº°÷¤Ë¤è¤ëÅÅÏÃ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Êý¼°¤Ç¼Â»Ü¡£É¸ËÜ¸íº¹¤Ï95¡ó¿®Íê¿å½à¤Ç¡Þ3.1¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢ÀÜ¿¨Î¨¤Ï43.8¡ó¡¢²óÅúÎ¨¤Ï12.1¡ó¡£¾ÜºÙ¤ÏÃæ±ûÁªµóÀ¤ÏÀÄ´ºº¿³µÄ°Ñ°÷²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£
