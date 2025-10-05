ベランダも車もピカピカに！水道いらずでパワフル洗浄！【ケルヒャー】のコードレス高圧洗浄機がAmazonに登場中！
ベランダも車もピカピカに！【ケルヒャー】で汚れにさよなら！コードレス高圧洗浄機がAmazonに登場中！
Amazonの大型セール「プライム感謝祭」が10月7日(火)0:00〜10日(金)23:59の4日間限定で開催！「先行セール」は10月4日(土)0:00からスタート！
ケルヒャーのコードレス高圧洗浄機は、電源や水源を気にせず、どこでも手軽に使えるハンディタイプの高圧洗浄機である。パワフルな洗浄力と豊富なアクセサリーで、様々な場所の清掃に対応する。
標準付属の5 in 1ノズルは、複数の洗浄モードを切り替えることができ、様々な汚れに対応する。
内蔵された充電式バッテリーにより、コンセントがない場所でも使用できる。水源についても、付属の自吸用ホースやペットボトルアダプターを使えば、バケツやペットボトルから水を供給できるため、水道がない場所でも手軽に洗浄が可能だ。
充電式バッテリーと自吸用ホース・ペットボトルアダプター付属でどこでも持ち運んで洗浄可能だ。また、USBでどこでも充電可能である。
別売りのアクセサリーも豊富に揃っており、用途に合わせてカスタマイズすることで、さらに効率的な清掃が可能だ。もう、手の届かない場所の汚れに悩む必要はない。このコードレス高圧洗浄機で、あなたの暮らしをよりクリーンで快適に保ち、清掃をもっと気軽に楽しもう。
