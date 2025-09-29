霊視鑑定師兼干支星座占い師の「やわらか霊視の人」さんの漫画「やわらか霊視 ホテルの話 女子会」がインスタグラムで1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

作者の女性が泊まったホテルで起きた話。ツインの部屋でベッドに横たわったとき、ふと部屋を見渡すとそこには…という内容で、読者からは「幽霊たちも女子会で推し活中なのかも」「本当にその後何もなかったんですか…？」などの声が上がっています。

幽霊との不思議な出会い

やわらか霊視の人さんは、インスタグラムで作品を発表しています。やわらか霊視の人さんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「やわらか霊視 ホテルの話 女子会」を描いたきっかけを教えてください。

やわらか霊視の人さん「出張鑑定で泊まったホテルの部屋に入った瞬間、『あ、誰かいる』と感じたんです。部屋を見渡すと、女の子が2人、仲良く椅子に座っていて。思わず『女子会をしているのかな』と感じるくらい自然で、怖いというよりも不思議な感覚でした。この体験を漫画にすれば、目に見えない存在がいる空気感を、読者の皆さんにもっと身近に感じてもらえると思ったんです」

Q.この出来事に遭遇したときの心境を詳しく教えてください。

やわらか霊視の人さん「すぐに『あ、生きている人じゃない。幽霊さんだ』と気付いたのですが、2人が自然に座っている姿が本当に女子会みたいで。その瞬間、思わず『女子会に参加しちゃってごめんね』と心の中で声を掛けていました。意識した途端、ふわっと消えてしまったのですが、あのときの空気感は今でも忘れられません。実は、以前にも似たような体験をしたことがありまして。『ああ、こういうことってよくあるんだな』って思いましたね」

Q.幽霊の姿はいつごろから見えるようになったのですか。

やわらか霊視の人さん「子どもの頃からうっすらと見えていましたが、本格的に見えると意識し始めたのは大人になってからです。きっかけは霊視の修行を始めたことでした。自分にとって見えることは特別なことというより、たまたま自分に備わっている感覚・個性なんだなと受け止めています」

Q.見えた幽霊さんたちが、何かしてくることはあるのですか。

やわらか霊視の人さん「ほとんどはただそこにいるだけです。こちらに危害を加えてくることはめったにありません。ただ『気付いてほしい』というサインを送ってくることはあります。例えば、においだったり、空気の重さだったり、ちょっとした現象で知らせてくる感じです。たまにとんでもない存在もいますが…」

Q.漫画を描き始めたのは、いつごろからでしょうか。

やわらか霊視の人さん「私自身、芸術系の大学を出ていて、自分で漫画を描くこともあります。ただ、今の私に一番大切なのは『体験をすること』だと思っているので、作品として形にする部分は漫画担当のスタッフにお願いしています。進行管理をしてくれるスタッフもいて、今後はさらに体制を広げていく予定です」

Q.創作活動で今後、取り組んでいきたいことを教えてください。

やわらか霊視の人さん「漫画そのものはスタッフに描いてもらっていますが、私が大切にしているのは、実体験を通じて『見えない世界との距離感』を読者の皆さんに伝えることです。このアカウントを始めたのも、『目に見えない世界は、本当はもっと近くにあるんだよ』ということを皆さんに感じてもらいたかったからです。今後は漫画だけでなく、文章や動画などいろいろな方法で、私の感覚をより多くの人に届けていきたいです。また延長線上の試みとして、2025年7月から『干支×星座占い』という干支と星座を組み合わせ、144種類霊視した占いを配信しています」

Q.漫画「やわらか霊視 ホテルの話 女子会」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

やわらか霊視の人さん「女子会については、『本当にその後何もなかったんですか？』や『同じ状況になったら泣きそうです』といったコメントをいただきました。後は『オタク幽霊さんたちの女子会で、推し活中なのでは』という面白い感想や、『やはり幽霊は白装束なんですか！？』という、細かい描写に対してコメントしてくださる人もいらっしゃいました（漫画内の幽霊さんたちは浴衣姿ですが）。霊の話は怖がられることも多いですが、笑いや共感につながることもあり、そんなときは特にうれしいですね」