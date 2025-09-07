この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が伝授 「スプーン＆耳回しで目の下クマ瞬時に改善」

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「目のクマ撃退法！目下のくま解消 老け顔改善」と題された最新動画に、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が登場。片岡氏は冒頭で、「今日はですね、一瞬にして目の下のクマを取る方法をお伝えしたいと思います」と意気込んだ。



動画内で片岡氏が紹介したのは、コップ1杯のお湯（約55～60度）とシルバーのスプーンを使うという手軽なクマ対策。スプーンを温めて目の下に当てるだけという方法で、「これね、すごい気持ちいいんですよ」と、リラックス効果も魅力のひとつだと語った。



さらに「その間に耳を持って回す。こうやって耳を回してあげることによって、ここの周りってすごくリンパがいっぱい集合しているので、そこの流れが良くなります」と、目の下を温めるのと同時に耳回しのマッサージを推奨。「短時間であっという間にクマを改善することができますね」と即効性の高さにも自信を見せた。



片岡氏は「今すぐにクマ取りたいっていう時もあるじゃない。そういう時に冷えちゃったら、またちょっと（お湯で）温めて」と実践時のアドバイスも忘れなかった。スプーンは「シルバーだとすぐに温まる」とし、「きつい人でも2、3回とかやってあげるだけでもいいです」「だいたい時間にして1、2分くらいかな。でも改善されたりするので」と、忙しい人にもぴったりの時短美容テクニックであることを強調し、動画を締めくくった。