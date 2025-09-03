パイレーツ戦の第2打席で自己最速弾

【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間3日・ピッツバーグ）

新たなメジャー史を刻んだ。ドジャース・大谷翔平投手は2日（日本時間3日）、敵地でのパイレーツ戦に「1番・指名打者」で出場すると、第2打席で46号ソロを放った。1番打者としては「42本目」となり、メジャー史上最多となった。

1-4の3回1死、若手剛腕チャンドラーの99.2マイル（約159.6キロ）のフォーシームを捉えた。自己最速となる120マイル（193.1キロ）のライナーが右翼席に突き刺さった。飛距離は373フィート（約113.69メートル）、角度23度だった。打球速度はスタットキャストが導入された2015年以降で球団最速だった。

MLB公式のサラ・ラングス記者によれば1番打者としてシーズン42本目となり、メジャー史上最多となったという。2023年のロナルド・アクーニャJr.（ブレーブス）の41本を超える単独トップ。同年のムーキー・ベッツら3選手の39本が歴代3位だった。

大谷の異次元能力に、メジャー史は次々と塗り替えられていく。（Full-Count編集部）