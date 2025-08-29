絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
株式会社ムーミン物語が運営する「ムーミンバレーパーク」は2025年11月1日（土）〜12月25日（木）の期間、新イベント「ムーミン谷のクリスマス」を開催する。 ムーミンバレーパークでは毎年、冬をテーマにしたイベントを開催していたが、クリスマスをテーマに取り上げるのは初めての試み。小説『ムーミン谷の仲間たち』の一編“もみの木”をもとにした絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマに、物語に登場するクリスマスツリーの再現や、クリスマスを全く知らないムーミン一家らしいクリスマスと、冬眠をしないムーミン谷の仲間たちのクリスマスのお祝いを表現、ムーミンバレーパーク全体が華やかに飾り付けられ、ムーミンの物語の世界観をお楽しめる。
■「ムーミン谷のクリスマス」開催概要
10月の終わりごろから冬眠を始めたムーミン一家は、とあるヘムルに「クリスマスがもうすぐやってくるんだぞ！」と起こされてしまう。「クリスマス」という何か恐ろしいものがやってくるのだと勘違いしたムーミン一家は、周りのみんなが忙しそうに準備する姿をまねて、「クリスマス」を迎える準備を行う。
新イベント「ムーミン谷のクリスマス」では、「クリスマス」を知らないムーミン一家が思い思いに飾り付けたクリスマスツリーや、おなかをすかせた「クリスマス」をおもてなしするためのごちそう、それぞれの大切なものを包んだプレゼントなど、ムーミン一家らしい独創性にあふれたクリスマスを表現する。
一方、本来のクリスマスを知っているムーミン一家以外の住人たちは、クリスマスを華やかに彩る。ムーミン谷の冬をイメージした様々な演出や、冬のアクティビティスポット、体が温まる冬のスペシャルメニューなどが登場し、クリスマスイベントを大いに盛り上げる。パーク内の各スポットには、クリスマスや雪をテーマにしたデコレーションが施される。
さらに、日が落ちてからはライトアップやプロジェクションマッピングなどの光の演出が加わり、昼間とは違った顔をのぞかせる。美しいライトアップはもちろんのこと、昨年好評だったナイトパレードがバージョンアップ！ムーミンバレーパークを訪れる人々を幻想的なクリスマスの世界へと誘う。冬の湖上花火大会も開催。昼と夜で別の楽しみ方を提供するムーミンバレーパークのクリスマスを楽しめる。
イベント開催中は様々な特別なコンテンツやスペシャルメニュー、ここでしか手に入らない限定グッズも登場する。
ムーミンの谷のクリスマス」開催期間：2025年11月1日（土）〜12月25日（木）
