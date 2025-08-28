ÂçÃ«æÆÊ¿¤Î²÷Åê¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥óÃ¦Ë¹¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î»ØÅ¦¤â¡Ä¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬ºÇ¹â¤È¸À¤¦¤±¤É¡×
¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤Ð749Æü¤Ö¤ê
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ ¡¼ ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¾×·â¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¥ç¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·ó»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¡×¤Ç½Ð¾ì¡£Éüµ¢½é¤á¤Æ5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ê¡¢9Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç¹ßÈÄ¤·¤¿¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤À¡ª¡×¡Ö¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÏÀèÆ¬¥Õ¥ê¡¼¥É¥ë¤Ë½éµå¤òº¸Á°ÂÇ¤È¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥Æ¤È¥Ç¥é¥¯¥ë¡¼¥º¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤ÉÌµ¼ºÅÀ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£2²ó¤Ë¤Ï1»à¤«¤éÏ¢Â³»Íµå¤«¤éË½Åê¤âÍí¤ó¤Ç2»àÆó¡¢»°ÎÝ¤È¤Ê¤ë¤â¡¢2¼ÔÏ¢Â³»°¿¶¤ÇµçÃÏ¤òÃ¦¤·¤¿¡£3²ó¤Ë¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¤Ë¥½¥í¤òÈïÃÆ¤â¡¢4²ó¤È5²ó¤Ï3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£5²ó¤Ç87µå¤òÅê¤²¡¢2°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡¢2Í¿»Íµå9Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿5²ó¤òÅê¤²ÀÚ¤ë¤È¡¢ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç²÷Åê¤ò¾Î¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖGOAT¡Ê»Ë¾åºÇ¹â¡Ë¡×¡Ö¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬µ¢¤Ã¤ÆÍè¤¿¤¾¡×¡ÖÈà¤Ï¤Þ¤¿50ËÜÎÝÂÇ°Ê¾å¤òÂÇ¤Ä¤À¤í¤¦¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤¤¤Þ¤À¤Ë¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¸¥ã¥Ã¥¸¤¬µå³¦ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤È¤¤¤¦¤±¤É¡Ä¡Ä¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Í¡×¡Ö¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¾Î»¿¤¬»¦Åþ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤¬¾¡ÍøÅê¼ê¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¼Â¤Ë749Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤â¡¢4²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢1¥¤¥Ë¥ó¥°4ÆÀÅÀ¤ÎµÕÅ¾·à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤ÆÅê¤²¤ÆÆóÅáÎ®¤ÎËÜÎÎ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¤¿»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë